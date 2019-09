Decidir el destino de Francia es posible con el juego "We:The Revolution"

Hace más de tres siglos que se impulsó en la Francia revolucionaria la Ley de Sospechosos, que permitía a cualquier ciudadano realizar una acusación infundada sobre otro y llevarle a juicio. De esa premisa parte el videojuego de Polyslash "We: The Revolution", que convierte al usuario en el juez que dicta sentencia.

El juego, que se lanzó el 21 de marzo en todas las plataformas -Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC-, se ha presentado este martes en Madrid con la presencia de dos de los desarrolladores de la compañía responsable, Lukasz Blaszczyk y Dawid Cislak, este último director del estudio.

En su opinión, la Revolución Francesa y el presente comparten características que hacen "posible conectar" ambos momentos históricos: "Ahora tenemos medios de comunicación, redes sociales, y las acusaciones y los juicios se hacen allí", han asegurado los desarrolladores polacos.

"En la Revolución Francesa la gente no quería hablar, y ahora tampoco -han asegurado-. Es importante que aprendamos de nuestro pasado: cuando ocurren estas cosas, los líderes no sufren, ellos no salen a la calle. Son los ciudadanos los que acaban heridos o muertos".

"We. The Revolution", que ya ha recogido varios premios este año, es la culminación al trabajo de una compañía que lleva en marcha casi cinco años y que, cuando empezó a producir este tercer videojuego, se encontraba en un punto de no retorno: "O sacábamos un producto que nos hiciese ganar dinero o cerrábamos", han asegurado.

"Decidimos hacer un juego con el foco en lo artístico. Si era lo último que hacíamos, queríamos sentirnos orgullosos", han añadido. Por ello, decidieron estudiar el canon artístico, y acabaron acotando sus influencias alrededor de tres autores: William Turner, Lucian Freud y Pablo Picasso.

Gracias al influjo de estos artistas, los desarrolladores creen que han conseguido "abarcar a sus personajes desde todos los ángulos posibles", entre ellos a su protagonista, el juez Alexis Fidéle, alcohólico y adicto al juego.

El usuario se pondrá en la piel de este juez francés para determinar culpables e inocentes a lo largo de un centenar de juicios. Para ello, tendrá a mano toda la información necesaria, desde la denuncia inicial hasta la defensa.

Sin embargo, según la experiencia de Blaszczyk y Cislak, el usuario dejará de emplear estas herramientas conforme avance en el desarrollo de la historia, ya que, aunque la acción comienze en los juzgados, las decisiones del protagonista desencadenan ciertas reacciones en la calle, que serán las que determinen su postura.

"Todo el mundo empieza leyendo todo lo que puede sobre las sentencias, pero conforme el juego progresa, los jugadores comienzan a plantearse las implicaciones de sus decisiones en la vida del personaje y su familia", han explicado los miembros del estudio polaco.