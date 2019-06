DecorAcción, 10 años con los muebles en las calles de Madrid

El Barrio de las Letras de Madrid es, desde hoy y hasta el domingo, un hervidero de tendencias decorativas, donde la calle y los escaparates se engalanan para hacer una fiesta donde lo importante es la decoración.

El corazón de Madrid se llena de color con telas, cerámica, lámparas, vajillas o espejos con la intención de proyectar la importancia del interiorismo y de los objetos que nos rodean en el día a día.

Marta Riopérez, directora de DecorAcción, ha explicado a Efe que la intención de esta edición, cuyo lema es "La autenticidad", es poner de manifiesto "que el interiorismo es necesario para tener una vida mejor".

El punto neurálgico es el Palacio de Santoña, que por primera vez se abre el público, y en el que se desarrollarán diferentes talleres para poner de manifiesto el valor de lo artesano.

Anticuarios e interioristas de distintos puntos de España muestran sus piezas desde la calle Huertas, pasando por la calle León hasta Álvarez Gato.

Rocío Muñoz, fundadora de la Real Fábrica, ultima los detalles con la propuesta que la interiorista, Arancha Mato, ha realizado para su tienda donde se pueden encontrar desde alpargatas, a yemas de Santa Teresa o mantas de Ezcaray.

"Nosotros vendemos productos españoles de toda la vida", explica Muñoz mientras observa como caen las tiras de esparto con la que adorna la fachada. "Es fibra natural, nada más auténtico y original", comenta desde la calle Quevedo.

La artesanía y la autenticidad del calzado llega de la mano de Fanjul, donde Mercedes Arsuaga y Carlos Gimeno, resaltan el valor de lo auténtico trasladando la decoración al París de los años '20, aunque con un lema en inglés, "I want it all" ("Lo quiero todo").

"Queremos transmitir sensaciones con el sonido y el color", rosa, que se extiende desde la alfombra del suelo hasta la tela que cubre la pared de la entrada o los zapatos elaborados para la ocasión.

Imposible no ver y sorprenderse con la escultura de "El abrazo de la autenticidad" que Vetea Estudio ha preparado para L'Atelier Óptica. "Intentamos sensibililizar sobre la necesidad de soltar el móvil y dar abrazos", explican desde el estudio mostrando una instalación efímera realizada moldeando planchas de poliespan.

En la calle Almadén se viste de gala con La Floristería y justo en frente la Galería de Blanca Soto, hace lo propio. Un recorrido que nos lleva por la calle San Pedro y Gobernador donde antigüedades, colchas y muebles de todo tipo visten las calles haciendo de la decoración un elemento imprescindible.