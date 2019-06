Denis Villeneuve prepara una serie sobre los personajes femeninos de "Dune"

El director canadiense Denis Villeneuve y la compañía audiovisual WarnerMedia están preparando una serie sobre los personajes femeninos de "Dune", informó este lunes el medio especializado The Hollywood Reporter.

Villeneuve, que dirigirá el primer episodio de esta serie titulada "Dune: The Sisterhood", tiene previsto, al margen de este proyecto televisivo, estrenar el año que viene una película que reimaginará el universo de ciencia-ficción de "Dune".

Jon Spaihts, que ha firmado el guion de la nueva "Dune" junto a Villeneuve y Eric Roth, escribirá esta serie que se emitirá en el servicio de "streaming" (emisión en línea) que prepara WarnerMedia y que todavía no tiene nombre.

"Dune: The Sisterhood" narrará la historia de la orden femenina Bene Gesserit.

"Las Bene Gesserit siempre me han resultado fascinantes. Enfocar una serie alrededor de esta poderosa orden de mujeres no solo parece relevante e inspirador sino también un escenario dinámico para una serie televisiva", dijo Villeneuve, que es uno de los directores más cotizados de Hollywood en la actualidad tras firmar cintas como "Sicario" (2015), "Arrival" (2016) y "Blade Runner 2049" (2017).

Respecto al "remake" de "Dune", que llegará a los cines el 20 de noviembre de 2020, Timothée Chalamet, nominado al Óscar por "Call Me By Your Name" (2017), será el protagonista de la historia asumiendo el papel que hizo Kyle MacLachlan en la película original, estrenada en 1984 y dirigida por David Lynch.

"Dune" traslada la acción a un futuro lejano y una serie de mundos gobernados por familias feudales rivales que controlan el acceso a una droga llamada Melange, que alarga la vida.

En el elenco estelar de la película de Villeneuve figuran también Javier Bardem, Óscar Isaac, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa y Charlotte Rampling.

La adaptación de Lynch, que contó con numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a la gran pantalla, tuvo en su reparto a Virginia Madsen, Francesca Annis y el actor puertorriqueño José Ferrer.