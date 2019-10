Depedro: "Hay mucho del niño que fui en este disco"

En los 15 años de crianza de sus dos hijos, Depedro se ha nutrido de "armas pedagógicas y venganzas" suficientes para nutrir el primer disco para niños de su carrera, canciones "sin condescendencias" para un país en el que "en algunas comunidades se puede llevar a los niños a los toros, pero no de concierto".

"Hay mucho del niño que fui en este disco", confiesa en una entrevista con Efe ante "Érase una vez" (Warner Music), cuya portada recoge una foto de su infancia en Puerto Chico, en el madrileño barrio de Aluche y sobre un puente en el que soñaba que podía "pescar sardinas".

Nacido en 1973, Jairo Zavala se crió allí con las canciones de María Elena Walsh cantadas por Rosa León, con las bandas sonoras de las películas de John Barry y con musicales de los años 70 y 80. "Veía 'Annie' una y otra vez", recuerda divertido.

"Si quería ponerle música a mis hijos, tenía que ponerles esas mismas cosas, aparte de las populares, porque no había contenido nuevo", lamenta el músico, que ha forjado un repertorio inédito "por la salud mental de los padres".

Así encontramos once cortes que apelan a sus escuchas de infancia, a las cuerdas de John Barry por ejemplo, con "muchos picos y variables" para mantener la atención de sus jóvenes oyentes, pero con "una voz muy asociada a Depedro, tirando de la genética", con referencias a Perú como una cumbia amazónica.

En su opinión, no hay estilo que no sea susceptible de llevarse a un disco para niños. "Yo escuchaba de todo y los niños hoy en día se ponen delante de su tableta y se tragan todo tipo de contenidos. En algunas comunidades, de hecho, no los puedes llevar de concierto, pero sí a los toros", lamenta.

Temeroso de que las canciones se quedaran "muy de nana o acarameladas", contó para los arreglos con su amigo Tom Hagerman, de DevotchKa, para la misma función que desempeñó en la BSO de la película "Little Miss Sunshine" para "tocar la emoción sin que sea algo manido".

"A mí Parchís me pilló de lejos y nunca me enganchó esa cosa tan directa y condescendiente, que es algo que he procurado evitar, no tratar a los niños como si fuesen idiotas, porque no lo son, son niños", subraya.

El resultado son canciones "poderosamente sencillas", que no simples. "Lo segundo es muy cotidiano, pero la sencillez es algo a lo que cuesta mucho llegar, por lo menos a mí", señala.

Han sido también "las más fáciles de grabar" de su vida. "Es mi primer disco conceptual y lo único que tenía que hacer era responder las preguntas que lanzaba a ese concepto", afirma.

"Llevo 15 años robando ideas a mis hijos. Muchas de las frases y principios de estas canciones son cosas que me han dicho, porque en general en la vida he aprendido mucho de ellos", destaca al señalar por ejemplo "Niño triste", una fábula que inventó para explicarle a uno de ellos "que no se puede estar enfadado siempre por todo".

"Érase una vez" se llevará al directo, pero no como un concierto al uso, sino probablemente como "una obra de teatro o un show con alguna sorpresa interactiva y en un horario que facilite la conciliación familiar".

Guarda por último unas palabras de aliento para aquellos seguidores desilusionados que esperaban con muchas ganas un nuevo disco al uso de Depedro tras "El pasajero" (2016), hace ya tres años.

"Esto es algo que quería poner ahí. Si nos dejáramos llevar por lo que espera todo el mundo no sería una carrera honesta", justifica el artista, antes de anunciar que lleva trabajando "mucho tiempo" en otro álbum que saldrá cuando esté "convencido de las canciones".

Javier Herrero