Derby Motoreta's Burrito Kachimba le sacan "la navajilla a la vida"

Con solo un disco en el mercado, de título homónimo al complejo y singular nombre de la banda, Derby Motoreta's Burrito Kachimba se han convertido para una parte cada vez más importante de la crítica musical en el gran fenómeno rock español con su reivindicación de la psicodelia y de lo quinqui.

"Lo quinqui es sacarle la navajilla a la vida para que la vida no te la saque a ti", explica el sexteto en una charla con Efe ante su actuación en la gran fiesta previa a los European Music Awards de MTV que reunirá este viernes en Sevilla a bandas como Love of Lesbian, Viva Suecia y Carolina Durante.

De ellos se ha dicho que serán "la próxima gran banda española", unas expectativas que no les asustan. "Hemos trabajado en pro de llamar la atención. También es cierto que después de tantos años en la música no esperábamos esta subida, pero lo estamos disfrutando, cogiendo esa ola", señalan.

Tras un proyecto previo "que se diluyó en el agua", fue una noche de hace dos veranos cuando a estos músicos procedentes de otros grupos los juntó la casualidad en los camerinos del festival Interestellar y allí se originó la nueva formación, con un directo engrasado como si llevaran una década juntos.

"No tenemos veinte años ninguno. Llevamos mucho en esto y la parte técnica la tenemos solventada. Solo faltaba que hubiese afinidad personal para que la cosa fluyera como está fluyendo", constatan Dandy Piranha (cantante), Bacca (guitarra), Gringo (guitarra), Soni (bajo), Máscara (sintetizador y teclados) y Papi aka Pachuli (batería).

Con sorna dicen que "fue el Señor" el que les dio su original nombre, una secuencia que surgió de una tormenta de ideas y que sus ya fieles seguidores abrevian como "DMBK, Los Motoretas o... Los Vaporetas".

"De manera natural, vimos que lo que estábamos haciendo tenía mucha garra y agresividad", dicen sobre su estilo, bautizado por ellos mismos como "kinkidelia". Quienes deseen comprobar de qué se trata, también en el aspecto visual, muy cuidado en sus producciones, no tienen más que echarle un vistazo al videoclip de "The New Gizz".

Por ese sonido y por el origen sevillano del grupo (aunque la mitad de sus miembros es de Cádiz y hay un extremeño) les llueven las comparaciones con los padres del rock psicodélico andaluz, como Smash o Triana, algo que ellos prefieren puntualizar.

"Es cierto que hemos crecido en esa burbuja por las escuchas de nuestros padres, pero no llevamos por bandera que seamos una banda de rock andaluz; somos una banda de kinkidelia", insisten ante una propuesta "que hoy bebe mucho de ciertas influencias, pero que mañana puede cambiar completamente".

Desapercibida no pasó ni su participación el pasado invierno en el programa de La 2 "Un país para escucharlo", junto a Ariel Rot y Kiko Veneno ("Nos situó en el mapa", asienten), ni su primera actuación en el festival Monkey Weekend de El Puerto de Santa María (Cádiz), cuando apenas llevaban rodaje.

"Motoreta casi no existiría sin el Monkey", conceden sobre un festival del que se han convertido en artistas recurrentes, ahora ya como cabezas de cartel.

En uno de esos conciertos rindieron homenaje con versiones libres a los 40 años de la publicación del disco "La leyenda del tiempo" (1979) de Camarón de la Isla. Tan satisfechos quedaron que no dudaron en pasar por el estudio para grabar su reinterpretación de "Nana del Caballo Grande" y "Viejo mundo", esta junto a la cantaora Rocío Márquez.

"Con ella hay una forma en común de ver la vida: ser transgresor y no ponerse límites ni fronteras", destacan ante el fruto de esta colaboración. Ambas vieron hace muy poco vio la luz en formato de sencillos.

Aseguran que "pronto, pronto" volverán a darle alegrías al público con nuevos temas que, probablemente, estarán impregnados de la fuerza de su directo.

"Nuestro directo es la verdad. Es una catarsis, como una ceremonia en la que a veces el público nos supera con sus ganas. Esa energía del escenario nos dan más ganas de componer y todo eso se va a ver reflejado en el próximo disco", anticipan.

Hasta entonces sigue en marcha su gira de otoño y, más allá del concierto organizado por MTV, tienen conciertos importantes en agenda como el de Sevilla (Monkey Week) el 23 de noviembre, Barcelona (Festival Rock y Palmas) el día 30 de ese mes y el del 19 de diciembre en Madrid (sala Ochoymedio).

