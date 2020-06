"Desaparecidos", un procedimental con implicación emocional y rigor narrativo

Bajo el lema "Siempre seguimos buscando" se presenta "Desaparecidos. La serie", una ficción que Amazon Prime Video estrena este 19 de junio y en la que se narra el día a día de una brigada policial, liderada por Juan Echanove, Maxi Iglesias y Michelle Calvó, que trata de resolver casos de personas desaparecidas.

La sensibilidad y el rigor al abordar y mostrar un tema tan complicado como la desaparición de una persona son los pilares sobre los que se asienta "Desaparecidos", una serie -producida por Plano a Plano- en la que Mediaset España y Amazon Prime Video han puesto toda la carne en el asador a nivel tanto de elenco como en el aspecto narrativo.

Una ficción, dirigida por Miguel Ángel Vivas, Jacobo Martos e Inma Torrente, en la que se ofrece una fidedigna visión del trabajo de una brigada policial dedicada a resolver casos de personas desaparecidas en España. Una brigada en la que veremos a caras conocidas de nuestra ficción como Juan Echanove como inspector jefe, Maxi Iglesias o Chani Martín y a la que se incorpora la inspectora Sonia Ledesma, interpretada por Michelle Calvó.

Todos ellos, en colaboración con la directora de la ONG 'Ayuda Desaparecidos', Carmen -interpretada por Elvira Mínguez-, se involucrarán, día a día y a lo largo de los 13 episodios de esta primera temporada, en la resolución de cada uno de los casos que llegan a sus manos.

Echanove, Calvó, Mínguez e Iglesias coinciden al hablar con Efe, en un encuentro virtual, del "rigor" de la serie y de cómo, desde diferentes perspectivas y motivaciones personales, les ha dado la oportunidad de aprender o experimentar sensaciones nuevas.

Echanove y Mínguez, dos actores con una extensa trayectoria a sus espaldas, coinciden en reconocer que "Desaparecidos" les ha servido para aprender a lidiar con el miedo.

"Me he enfrentado a uno de los mayores miedos que yo puedo tener en mi vida, que es, como madre, el miedo de que te quiten al niño", explica Mínguez, quien finalmente extrae una enseñanza positiva de la experiencia: "He aprendido a no tener tanto miedo, a poder gestionarlo".

Por su parte, Echanove, quien habla de este papel vinculado al mundo policial como aquel "con el que siempre había soñado", explica que se metió de lleno en un proyecto que, admite, le "conmueve": "En lo que más buceé fue en el estudio del miedo y la capacidad de profundizar en mis propios miedos. Lo primero que me planteé fue '¿Qué pasaría mañana si mi hijo desapareciera?'".

Bajo esta premisa, precisamente, se plantea el papel Mínguez, cuyo hijo es uno de tantos casos de personas aún desaparecidas después de años de búsqueda: "El arranque de este personaje, con esa premisa de que el niño desaparece, para mi, a nivel personal, era un reto. Me tenía que remangar y meterme en el charco".

Son Michelle Calvó y Maxi Iglesias quienes destacan el valor y la importancia de esta serie y, en concreto, de estos personajes en sus respectivas carreras: "Personalmente, tenía muchas ganas de hacer algo con una temática así de seria y con una responsabilidad más adulta", explica Iglesias.

Y añade: "Para mí era un reto que tenía muchas ganas de tener. Demostrar esa seriedad ya en personajes en torno a los 30. Creo que, en ese sentido, es la serie que me ha dado esa oportunidad por primera vez".

Calvó, que habla de la "responsabilidad con un sector de la sociedad para contar su historia" como motivo para embarcarse en esta serie, señala que este proyecto era, sin saberlo, la razón por la que decidió ser actriz: "Terminé de ver el último capítulo y me puse a llorar de la emoción porque sentí de verdad que esta era la serie por la que yo, con ocho años, decidí ser actriz".

"En mi trayectoria profesional siempre he soñado con hacer esta serie sin saber que se iba a llamar 'Desaparecidos'", apunta la actriz, que admite que el rodaje fue "agotador" por el "nivel de implicación emocional" y el hecho de que hubiera puntos de las tramas "basados en hechos reales".

Es en ese aspecto vinculado a la realidad en el que Maxi Iglesias hace hincapié para hablar de la realidad que la serie muestra: "Es espeluznante. Hay cerca de 14.000 desaparecidos en España. Al día desaparecen 82 personas en nuestro país y tres de ellas no se van a encontrar nunca".

"Con ese punto de partida, empiezas una serie con la que quieres ser lo más cercano a esa realidad, con el rigor que eso conlleva porque, ciertamente, se te ponen lo pelos de punta", concluye el actor, a quien, además de en "Desaparecidos" también volveremos a ver en "Valeria" tras el anuncio de la renovación de la serie de Netflix por una segunda temporada.

Patricia Muñoz Sánchez