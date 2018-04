"Despacito", primer vídeo en rebasar las 5.000 millones de visitas en YouTube

El vídeo de "Despacito", encabezado por los artistas puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee, se ha convertido en el primer proyecto musical en alcanzar las 5.000 millones de reproducciones en YouTube.

De esta manera, "Despacito", dirigido por el puertorriqueño Carlos Pérez, cuenta con 500 millones de vistas más que cualquier otro vídeo en esa plataforma en internet.

El segundo vídeo más visto en YouTube le corresponde a "See you again", de Wiz Kalifa junto a Charlie Puth.

"Despacito" ya había sido el primer vídeo en la historia de YouTube en alcanzar las 4.000 millones de visitas.

Y es actualmente también el vídeo mas visto en 45 países, entre ellos, España, México, Alemania, Grecia, Portugal y Argentina.

El vídeo fue rodado en el colorido paisaje del barrio sanjuanero de La Perla y en "La Factoría", icónico bar en la Calle San Sebastián del Viejo San Juan.

Según explicó en una entrevista pasada con Efe, Carlos Pérez, de la empresa Elastic People, fue Fonsi quien le presentó el tema a finales de julio del año pasado, y el artista le indicó que el vídeo tenía que incluir "los colores de Puerto Rico, el espíritu, el baile y la sensualidad de la música".

"Despacito", escrito por Fonsi y la panameña Erika Ender, se situó en lo más alto de la lista Hot 100 de Billboard durante 49 semanas consecutivas, además de que la canción ha sido número uno en al menos 89 países.