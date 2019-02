"Despacito", el video más visto en Youtube con 6.000 millones de reproducciones

El vídeo de la canción de los puertorriqueños Luis Fonsi y Daddy Yankee "Despacito" se convirtió en el más visto en la historia de la red social de YouTube al alcanzar los 6.000 millones de reproducciones.

Según un comunicado de la red social divulgado este viernes, el video es el más visto en YouTube, con 1.900 millones de reproducciones más que cualquier otro en la plataforma.

Le siguen Ed Sheeran con "Shape of You" con cerca de 4.000 millones de reproducciones y Wiz Khalifa con "See You Again" con una cifra similar.

"Despacito", en su punto más alto, llegó a superar los 25 millones de vistas en un solo día y todavía tiene un promedio de 2,8 millones de vistas al día en lo que va del año.

El tema también fue el primer video en la historia de YouTube en alcanzar los 3.000 millones de visitas, 4.000 millones de visitas y 5.000 millones de visitas.

Despacito no es el único éxito en YouTube de Luis Fonsi, ya que el lanzamiento en 2017 de "Échame La Culpa" fue el quinto video más rápido en llegar a los 1.000 millones de reproducciones y actualmente tiene 1.700 millones.

El año pasado, Luis Fonsi estuvo entre los 20 artistas más vistos en YouTube.