Desvelados los 65 artistas emergentes que aspiran a participar en Mad Cool'18

El festival Mad Cool ha desvelado hoy los nombres de los 65 artistas emergentes que participan en su programa para nuevos talentos y que han pasado el primer filtro del jurado para llegar a tocar entre el 12 y el 14 de julio en su próxima edición, con bandas como Alondra Galopa o New Pull.

Junto a ellos han sido seleccionados también Academie, Alberto Garcia, All Toys, Ambre, Ankli, Badlands, Beluga, Berlina, Black & Beat, Blanca Hernandez, Bleset, Blusa, Boxer, Candeleros, Dakil, Eclaire, Elder Shaker, Francis White, Frank's White Canvas, FrioLento, Full Tones, Gyoza, Handshake, Harry and the Hendersons, Hayes & Y, Hey! Bastian, Hickeys, Indios y Banqueros y J.Rochester.

Igualmente han pasado a la siguiente fase Janire, Juanita Banana, Kaleido Scopes, Kishan, Kracauer, Liher, Los Coming Soon, Los Rambling, Marta Delmont, Marta Knight, Mavica, MissDandy, Mokumoku, My Expansive Awareness, Naranja, Nixon, No Crafts, Noise Box, North State, Paranormales, PBSR, Penny Necklace y Pheromone Blue.

Cierran la lista Poolshake, Raro, Repion, Rex Krammer, Steve Umculo, The Niftys, The Views, Tourjets, Travis Birds, Whywhyka y Young Forest.

Su elección ha sido fruto del fallo del jurado formado por Ángel Alonso (International Label Manager Warner Bros/Atlantic/ Parlophone), Daniel López (MondoSonoro), Daniel Marín (Costello Club), Fernando Navarro (El País), Inma Grass (Altafonte), Javier Arnáiz (Director Mad Cool Festival), Javier Dean (A & R Warner Chapell) y Keina García (Artica Management).

Leire Alcalde (A&R Sony ATV), Nuria Rico (Live Nation), Paloma Sánchez (Directora Sol Música), Paz Vila (Product Manager Sony Music), Sara Quintela (Subterfuge Records) y Víctor Portugal (Cultura Rock Publishing) han completado el bloque de expertos encargados de la primera criba.

Los elegidos, de un total de 938 aspirantes de diferentes partes del mundo, serán sometidos desde hoy y hasta el 2 de mayo a los votos del público a través de la web oficial del festival.

Las 15 bandas más votadas pasarán a la final y su futuro se decidirá en tres conciertos en tres salas de Madrid los próximos 7, 8 y 9 de mayo, en los que volverán a ser juzgados por el jurado para elegir a los 9 ganadores.

El tercer Mad Cool Festival se celebrará entre el 12 y el 14 de julio en una nueva ubicación en la zona norte de Madrid, con artistas internacionales de la talla de Arctic Monkeys, Pearl Jam, Depeche Mode, Queens Of The Stone Age, Nine Inch Nails, Jack White, Dua Lipa, Tame Impala o Kasabian entre otros.