Diana Krall, Jamie Cullum y Neneh Cherry actuarán en el Jazzaldia de Donostia

Los cantantes Diana Krall, Jamie Cullum y Neneh Cherry actuarán en la 54 edición del Heineken Jazzaldia de San Sebastián, que se celebrará entre los días 24 y 28 de julio, ha informado hoy el festival de jazz donostiarra.

Además de estos tres destacados músicos, el Jazzaldia contará también con los saxofonistas Joshua Redman y Donny McCaslin y con la compositora María Schneider, así como con la ya anteriormente anunciada participación de John Zorn con su "Bagatelles Marathon" en dos sesiones.

El avance de programación hecho público hoy por el festival destaca la presencia de Diana Krall, quien ya había visitado San Sebastián en 2013 y 2016, y que esta vez actuará con el saxofonista Joe Lovano como artista invitado, arropado por los músicos habituales de la cantante canadiense, Robert Hurst al contrabajo y Karriem Riggins a la batería.

La 54 edición recibirá a otro habitual del festival de jazz donostiarra, el británico Jamie Cullum, que se metió al público en el bolsillo en 2009 y acaparó protagonismo en 2015, cuando ofreció tres actuaciones en tres formatos y tres escenarios diferentes: como DJ en la apertura en la playa, solo con su piano en el recogimiento del Kursaal y al frente de su enérgica banda en la Plaza de la Trinidad.

Neneh Cherry también actuará en San Sebastián por tercera vez, tras su paso por las ediciones de 2007 y 2012, y en esta ocasión presentará su último disco "Broken Politics", publicado en 2018.

El saxofonista Joshua Redman presentará en el Jazzaldia el álbum "Still Dreaming", encabezando un cuarteto que completan Ron Miles (trompeta), Scot Colley (contrabajo) y Dave King (batería).

Los aficionados donostiarras tienen aún presente la actuación de Donny McCaslin en el Jazzaldia de 2017, cuando demostró el caudal de experiencia que acumula en el mundo del jazz gracias a sus colaboraciones con grupos y artistas como Steps Ahead, Gil Evans, Danilo Pérez y Dave Douglas.

McCaslin participó en la grabación de "Blackstar", el último disco de David Bowie, a quien rendirá un homenaje junto con Maria Schneider, quien actuará en la misma sesión.

La primer parte del concierto correrá a cargo de McCaslin y la segunda la protagonizará Schenider con la Ensemble Denada, aunque al final del concierto ambos se unirán para interpretar "Sue (Or in a Season of Crime)", la canción que Schneider compuso para Bowie en 2014 y con la que ganó un premio Grammy.

Schneider, quien actuará por primera vez en el Jazzaldia, es una reconocida compositora y directora de jazz, que ha acumulado cinco premios Grammy en su carrera y que llegará a San Sebastián a la cabeza de la banda noruega Ensemble Denada, considerada como "una de las más innovadoras de Europa".