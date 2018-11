Diana Krall anuncia un concierto el 23 de julio en el WiZink Center de Madrid

La artista canadiense Diana Krall, que este mismo año publicó un disco junto a Tony Bennett, ofrecerá un concierto en el WiZink Center de la capital española el próximo 23 de julio, según ha anunciado hoy su promotora.

Las entradas, ya a la venta en puntos oficiales, tienen precios que oscilan entre los 70,20 euros y los 118,50.

Galardonada con cinco premios Grammy y 8 premios Juno, la carrera de Krall comenzó en 1993 con el lanzamiento de manera independiente del disco "Stepping out", al que siguieron otros tres álbumes más.

Con "When I look in your eyes" (1999), su quinto trabajo, la artista cosechó uno de sus primeros grandes triunfos, al ser distinguida con su primer Grammy como mejor vocalista de jazz.

En total, su discográfica cifra en más de 15 millones el número de copias vendidas en todo el mundo de sus 14 discos hasta la fecha, incluidos el célebre "The look of love" (2002) o el más reciente "Wallflower" (2015), que fue número 1 en España.