"Días de Navidad", la serie navideña donde un secreto une a cuatro hermanas

"Días de Navidad", la nueva miniserie de Netflix que llega a las pequeñas pantallas el próximo 6 de diciembre, cuenta cómo es la relación de cuatro hermanas en tres momentos de su vida: cuando son hijas, madres y abuelas a través de tres navidades diferentes y cómo un secreto las une.

"La serie intenta contar la vida de esta familia a lo largo de esas tres navidades. De entrada la idea principal era contar una historia más dulce, más navideña, más blanca, pero ha acabado saliendo un relato más enrevesado, con elementos más interesantes y con personajes con más dimensiones", explica Pau Freixas, director de la serie, en una rueda de prensa.

Freixas ("Pulseras rojas", "Se quién eres") ha reunido a un elenco de "estrellas brillantes" para plasmar esta historia en forma de cuento de Navidad: Ángela Molina, Charo López, Victoria Abril y Verónica Forqué en el papel de abuelas y protagonizando el tercer episodio.

El segundo capítulo, donde muestra a las jóvenes convertidas en treintañeras con sus propias familias está protagonizado por Elena Anaya, Verónica Echegui, Nerea Barros y Anna Moliner; y cuatro jóvenes actrices de entre 11 y 17 años interpretan la etapa infantil y adolescente de esta miniserie.

"Para mí ha sido todo un lujo trabajar con este pedazo de casting. Fue difícil porque lo que buscábamos no era tanto el parecido físico sino que tuvieran un alma parecida y que conectasen perfectamente, y creo que lo hemos conseguido porque el resultado ha sido espectacular", apostilla Freixas.

Trabajar con cuatro actrices que representen tres momentos clave de la vida "no ha sido nada fácil", han reconocido las protagonistas de esta historia. "Al principio sí que hicimos la lectura del personaje juntas, pero luego ya cada una tuvo que trabajar por separado, ya que coincidimos muy poco en rodaje", afirma Echegui.

Confiesa Echegui que Abril la ayudó mucho a sacar su personaje adelante: "Como no teníamos tiempo para quedar, hacíamos llamadas por teléfono y nos leíamos las frases, fue algo espectacular".

Barros, Anaya y Moliner también califican de "espectacular" su trabajo con Molina, López y Forqué, respectivamente: "Fue grandioso ver a Ángela interpretar, cuando me dijeron que iba a hacer su alter ego, pero en joven se me vino el mundo encima, aunque después me he sentido afortunada de haber aprendido de estas cuatro 'pedadazo' de actrices", cuenta Barros.

"Días de Navidad", cuya producción corre a cargo de Netflix y de Filmax, completa su reparto con Francesc Garrido y Alicia Borrachero (padre y madre de las cuatro niñas), con Susi Sánchez, Carla Tous, David Solans, Antonio Dechent y Gonzalo Cunil.

Sobre su trabajo en Netflix, López, Forqué y Abril -debutantes en este mundo- han señalado que los nuevos tiempos cambian y hay que adaptarse y han reconocido que es genial que gracias a una plataforma llegue el contenido a más de 190 países.

"Nos han dejado montar en cochazos a nuestra edad, nos han dado todo tipo de lujos y han adelantado la Navidad, cómo no nos va a gustar", bromea Forqué.