"Diecisiete", la vuelta a los orígenes de Daniel Sánchez Arévalo

Tras un parón cinematográfico de seis años, que ha aprovechado para publicar una novela finalista al Premio Planeta, Daniel Sánchez Arévalo regresa a sus orígenes con "Diecisiete", una "road movie" perruna que pone el foco en la relación entre dos hermanos con "nudos" que deshacer.

La película, una producción de Netflix, se proyecta este viernes, fuera de competición, en la penúltima jornada del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que mañana sábado desvelará su palmarés, y se estrenará en cines el 4 de octubre y en la plataforma el 18 de octubre.

Después de rodar tres películas muy seguidas, el director de "Primos" (2011) o "La gran familia española" (2013) necesitaba parar, tomarse un respiro y replantearse el tipo de cine que quería hacer, según ha dicho en una entrevista con Efe.

"Siendo un privilegiado, porque siempre he hecho las películas que he querido, en esta rueda de la vida uno no se detiene para cuestionarse las cosas; yo tuve esa necesidad y el resultado fue 'Diecisiete', que tiene que ver con esa vuelta a los orígenes, el tipo de historias y el tono de 'Azuloscurocasinegro' pero con la experiencia acumulada de estos años".

Filmada en paisajes de Cantabria, "Diecisiete" cuenta la historia de Héctor (Biel Montoro), un joven de 17 años interno en un centro de menores, poco sociable y comunicativo, que en una terapia de reinserción con perros descubre un vínculo especial con una perra a la que bautiza Oveja.

Cuando la perra es entregada en adopción, Héctor no lo acepta y se escapa del centro para ir en su busca, un viaje en el que le acompaña su hermano Ismael (Nacho Sánchez).

"Cuanto más intento alejarme de mi mismo más acabo yendo al interior, y es algo que también ocurre en la película", dice el director y guionista. "Es un viaje de dos hermanos buscando un perro pero en el fondo es un viaje al interior de cada uno de ellos, para reconectar cosas que tenían perdidas entre ellos y consigo mismos, nudos no resueltos que tienen que deshacer".

"Las historias que me interesan y me salen de modo natural son pequeñas grandes aventuras donde uno encuentra al antagonista en sí mismo", precisa.

El otro gran protagonista de esta historia son los perros. Basta echar un vistazo a la cuenta de Instagram de Sánchez Arévalo para comprobar su devoción real por estos animales y en particular por su perra Brigi, que también protagonizó uno de sus cortos.

"Recuerdo momentos complicados de mi vida, cuando entró Brigi, la alegría que traía, la sensación de tierra", explica. "Con ellos es todo más sencillo, es una relación muy directa en la que lo que das lo recibes de vuelta multiplicado, su generosidad, su lealtad".

"A los humanos nos cuesta mucho quedarnos en lo sencillo, darnos cariño, comprendernos o ponernos de acuerdo", continúa, "ahora que no nos ponemos de acuerdo en nada, a mi los perros me demuestran todo lo contrario".

Los perros que aparecen en "Diecisiete" proceden de protectoras de animales, no son amaestrados, y los sacaron con el compromiso de que después encontrarían una familia. La anécdota más bonita del rodaje, dice, es que el protagonista, Biel Montoro, se quedó con Oveja y se la ha traído al festival.

"En el fondo todos somos perrillos abandonados que necesitamos que nos adopten y esta es la historia de dos chavales que buscan reconfigurar su hogar", afirma.

La película también conecta con "Azuloscurocasinegro" en lo que se refiere a los actores. Si aquella supuso el descubrimiento de Antonio de la Torre, Quim Gutiérrez y Raúl Arévalo, Sánchez Arévalo está convencido de que "Diecisiete" será el comienzo de una gran trayectoria para Sánchez y Montoro.

"En cuanto les vi me enamoré de los dos y cuando les puse juntos y vi la química que tenían no quise buscar más", asegura. Para Sánchez, reconocido por su trabajo sobre las tablas en "Iván y los perros" o "La piedra oscura", es su primera película, mientras que para Montoro se trata de su primer papel protagonista.

