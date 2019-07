Diego Guerrero abre DSPEAKEASY, el restaurante donde "comería a diario"

Tras volcarse en una cocina creativa y conceptual en DSTAgE, con dos estrellas Michelin en Madrid, el cocinero vitoriano Diego Guerrero explora una nueva vía con DSPEAKEASY, un restaurante en el que le "gustaría comer a diario" pero que va más allá del recetario tradicional.

Abrirá el 3 de agosto en el barrio de las Salesas, cerca de DSTAgE y su taller de investigación DSPOT, "con un concepto cercano, directo, natural y muy artesano" y el reto de "hacer algo diferente" a su 'casa madre' y al resto, porque no se ve "haciendo croquetas y ensaladilla rusa", reconoce a Efe.

"Los fines de semana, cuando cerramos DSTAGE, soy cliente de sitios sencillos y me encantan esos platos, pero yo tengo que hacer algo distinto porque no voy a hacer mejores croquetas que los demás. Buscamos nuestra alternativa", añade.

El nombre responde al del bar de copas que había en ese local, Speakeasy, al que curiosamente no le dejaban entrar porque, al llegar a Madrid desde el País Vasco, sólo calzaba zapatillas. "Me enfadaba mucho no poder entrar a un local de copas de moda con mis amigos sólo por no llevar zapatos, que no me gustaban. Es irónico que años después abra negocio en ese mismo lugar, manteniendo su nombre pero añadiendo la D de nuestra marca".

DSPEAKESAY tendrá dos espacios diferenciados. La planta baja será DPICKLE Room, una coctelería de horario vespertino con una oferta de picoteo basado en encurtidos, marinados y fermentados con bocados como caballa marinada en kombu y limones fermentados con panes de arroz suflado, "ideal para acompañar a un gin-tónic".

En la planta superior estará el restaurante para unos 50 comensales, en el que recupera el concepto de carta -que no trabaja desde que en 2006 la abandonó por el menú degustación, cuando trabajaba en el 'biestrellado' Club Allard- con platos como cherry curado, cebollino y frambuesa helada; pochas, callos de atún y piparra o crème fraîche y regaliz azteca, además de panes de elaboración propia.

"Cuando abrí DSTAgE -en julio de 2014- hice el restaurante en el que me gustaría comer alta cocina. Ahora sigo el mismo plan, sólo que para comer de forma más sencilla, aunque haya complejidad tras los platos. Los dos conceptos son complementarios", indica.