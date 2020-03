Ding resucita al tercer día y derrota al favorito Caruana

El chino Ding Liren, derrotado en las dos primeras rondas del torneo de Candidatos al título mundial de ajedrez, resucitó este jueves en la tercera con una brillante victoria con blancas sobre el gran favorito, el estadounidense Fabiano Caruana.

La cabeza del torneo, que se disputa en Ekaterimburgo (Rusia), se reduce ahora al trío formado por el ruso Ian Nepomniachtchi, el francés Maxime Vachier-Lagrave y el chino Wang Hao, que han sumado 2 de tres puntos posibles antes de la primera jornada de descanso.

Caruana quiso introducir una sorpresa en la apertura, eligiendo una defensa eslava frente al gambito de dama del colista, y salió trasquilado.

El estadounidense sacrificó dos peones en la apertura para mantener al rey blanco en el centro, pero el Gran Maestro chino, número 3 del ránking mundial, no cometió errores, mientras Caruana jugaba una dudosa 16...Cf8 que le dejó en posición inferior.

Necesitado imperiosamente de una victoria para no perder todas sus opciones en el torneo, Ding no soltó la presa. Fue presionando sobre el campo negro, ganó un caballo a cambio de un peón y accedió a un final teóricamente ganado pero que había que rematar frente a un adversario temible que en el último mundial no perdió una sola partida a ritmo clásico con el campeón, Magnus Carlsen.

La posición se fue haciendo tan desequilibrada a favor de las blancas (dos peones libres y pieza de ventaja para Ding) que la resistencia de Caruana, a la espera de un grave error del adversario, empezaba a rozar la falta de respeto.

Solos frente al tablero, con las otras tres partidas resueltas desde mucho antes, Caruana prolongó su agonía hasta reconocer su derrota en el movimiento 59. El estadounidense sí estrechó la mano de su rival, que no le negó el saludo.

Caruana no perdía una partida de ajedrez clásico desde agosto del año pasado. El último que le derrotó fue, precisamente, Ding Liren.

Los dos primeros resultados de la tercera jornada fueron tablas. El francés Maxime Vachier-Lagrave firmó el armisticio en 30 jugadas con el holandés Anish Giri y se va al primer día de descanso con 2 de 3 puntos posibles.

También registró empate, después del primer control de tiempo (100 minutos para los primeros 40 movimientos), la partida entre los rusos Kirill Alekseenko, presente en el torneo con una invitación especial, y Ian Nemomniachtchi. El invitado dejó escapar una línea ganadora al omitir 26.Axg6 que probablemente le habría dado su primera victoria.

El penúltimo juego en acabar, que enfrentaba al ruso Alexander Grischuk con el chino Wang Hao, terminó en tablas en 49 movimientos aunque bien pudo acordarse el reparto mucho antes, en una batalla equilibrada desde el principio.

Los participantes en el torneo continuaron practicando el saludo codo con codo en lugar de estrecharse la mano, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para contener la epidemia de coronavirus.

Este viernes los contendientes se toman el primer día de descanso. El torneo se reanuda el sábado con los emparejamientos Caruana-Nepo, Wang-Alekseenko, Vachier Lagrave-Grischuk y Ding-Giri.