Diseñadores latinos celebran una década de presencia en Nueva York

Un grupo de diseñadores de moda de Latinoamérica celebraron este lunes 10 años de presencia en Nueva York con una pasarela que a partir de mañana acogerá colecciones llenas de color, cultura y conciencia medioambiental, entre ellas la de la española Agatha Ruiz de la Prada.

Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela, República Dominicana y España presentan a partir de este martes sus nuevas propuestas primavera-verano 2020, en un evento que ha captado la atención de la prensa local, y que nació en la comunidad dominicana del Alto Manhattan como el Uptown Fashion Week.

"Celebramos diez años dentro de la Semana de la moda, trayendo creativos de países de Latinoamérica para demostrar al mundo su talento, su creatividad", indicó su fundadora, la dominicana Albania Rosario, que no pudo evitar las lágrimas al recordar "un sueño hecho realidad", durante la conferencia de prensa en la sede de Google en Manhathan.

En el 2016 hubo la transición del Uptown Fashion Week a Fashion Designers of Latinamerica (Diseñadores de Latinoamérica) "porque si no cambiamos el nombre no podíamos crecer más dentro de la industria de la moda en Nueva York y no íbamos a ser reconocidos", indicó y recordó que fue un camino difícil.

El evento ya ha salido de Nueva York y ha llevado a los latinos a las pasarelas en Bolivia, la República Dominicana, Dubai, Suiza, y este año a Milán.

Ruiz de la Prada, que será la primera en subir a la pasarela este martes de Diseñadores de Latinoamérica, para quienes se convirtió en una especie de madrina desde hace seis años, estuvo hoy junto al también diseñador español Custo Dalmau, que por primera vez asiste a este evento.

"Que Custo esté aquí es una montada porque es uno de los tipos más simpáticos y adorables del mundo de la moda. Que esté apoyando esta décima edición es genial. Soñamos que un día desfile aquí y no allá al frente (en la pasarela oficial de la Semana de la Moda) y cuando ya se decida, que falta poquísimo, será brutal e imparable", afirmó.

El diseñador no descartó unirse a los latinos, lo que esperaba haber hecho en esta edición, según confesó.

"Habíamos previsto hacer esta edición (su desfile) en la pasarela latina pero al final parece que hubo un problema de calendario", indicó el modisto que precisamente mostró hoy su nueva propuesta en la Semana de la Moda.

El diseñador firmó una alianza con Velmar, de Italia, que se ocupara "de gestionar la distribución y las ventas" de sus colecciones mientras que el modisto y su hermano tendrán a cargo el desarrollo del producto y la parte creativa, aunque afirmó que eso no implica que deje a Nueva York.

Aunque indicó a Efe que le gustaría ser pare de este evento, como ya hizo Ruiz de la Prada, aún desconoce si lo hará para la próxima edición de febrero.

Sin embargo, Rosario señaló a Efe que las conversaciones con Dalmau están adelantadas y que podría estar en la próxima pasarela.

"Hay muchas posibilidades de que Custo ya vaya a presentar con nosotros el año que viene oficialmente, en febrero, ya hemos tenido varias conversaciones. Creo que ya estamos preparados para recibir a Custo", aseguró.

"Por cuestiones de calendario, porque estaba muy tarde no se pudo pero ya las cosas están yendo muy bien y hay muchas probabilidades de que presente con nosotros en febrero", agregó.

Como parte de Diseñadores de Latinoamérica, el miércoles habrá un homenaje a Bolivia cuando dos diseñadoras de ese país lleven a la pasarela sus propuestas, indicó además Rosario.