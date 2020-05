Disney prepara una serie basada en la saga "National Treasure"

Disney planea rodar una serie de televisión basada en la película "National Treasure", que protagonizó en 2004 Nicolas Cage y que además tendrá una continuación en la gran pantalla.

El productor de la película original y de su secuela, Jerry Bruckheimer, reveló que ya están escritos los primeros episodios de una serie que se emitirá en la plataforma Disney+ y se basará en el argumento de los cintas sobre cazadores de tesoros.

"Realmente estamos trabajando en un 'National Treasure' para televisión y en otra para la gran pantalla. Esperemos que las dos se estrenen juntas", dijo Bruckheimer en una entrevista con la revista Collider.

Además detalló que la serie tendrá diferencias, aunque se inspire en la saga de películas.

"La ficción para Disney+ tiene un reparto mucho más joven. Es el mismo concepto pero con un equipo joven", describió.

Aunque se desconoce cuándo comenzará a grabarse la ficción, ya que el coronavirus ha paralizado por completo todos los rodajes, al parecer su producción estaría ya avanzada, con el guion del episodio piloto finalizado y la linea argumental definida para los siguientes.

Por su parte, la tercera película de la saga estaría aún en proceso de escritura y, aunque Disney no ha confirmado aún noticias al respecto, contaría "con el mismo reparto" de las anteriores según Bruckheimer.

"National Treasure" se estrenó con éxito en 2004 y tuvo una continuación con "National Treasure: Book of Secrets" (2007), en la que Nicolas Cage repitió su papel como cazador de tesoros.

En los próximos años, Disney tiene previsto recuperar cintas antiguas de la misma manera, con nuevas versiones de “Honey, I Shrunk the Kids” y “Home Alone” .

También está preparando series basadas en películas como "The Mighty Ducks" y "Beauty and the Beast ".