Doce películas participarán en la sección Punto de Encuentro de la 63 Seminci

Una docena de largometrajes de más de una decena de países compiten desde el día 20 en la 63 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en Punto de Encuentro, sección que recoge la diversidad del cine contemporáneo con historias sobre infancias marcadas, la vejez o el desarraigo familiar.

Según ha informado el festival, a través de un comunicado, esta sección paralela, con un premio a mejor largometraje dotado con 20.000 euros, ofrece primeras y segundas películas de autores de cinematografías poco habituales, con propuestas de España, Argentina, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Kenia, México, Suecia, Túnez, Ucrania y Venezuela.

Los títulos elegidos abordan, en muchos casos, la vida de adultos con infancias marcadas por diferentes acontecimientos, o que pretenden convertir en memorables sus vidas convencionales, así como otras cuestiones, como la homosexualidad en una sociedad conservadora, la vejez o el desarraigo familiar.

En la aportación española a Punto de Encuentro figuran dos títulos: Ara (Ahora), de Pere Solés, una ficción rodada con pacientes reales sobre el tema de anorexia, y Me llamo Gennet, de Miguel Ángel Tobías, basada en la vida de Gennet Corcuera, un referente para las personas sordociegas.

Se completa la sección con Diane, de Kent Jones (Estados Unidos), un relato sobre la vejez; Museo, de Alonso Ruizpalacios (México), sobre las dificultades de independizarse; Paisaje, de Jimena Blanco (Argentina), una pincelada sobre la adolescencia; y Rafiki, de Wanuri Kahiu (Sudáfrica/Kenia/Francia/Países Bajos/Alemania/Noruega), sobre dos jóvenes kenianas.

La búsqueda de sus orígenes de dos jóvenes daneses de origen coreano adoptado centra The Return, de Malene Choi (Dinamarca/Corea del Sur); y en Tårtgeneralen, de Filip Hammar y Fredrik Wikingsson (Suecia) se aborda cómo afecta un programa concurso televisivo a un habitante de un pequeño pueblo sueco.

En Volcano, de Roman Bondarchuk (Ucrania/Alemania/Mónaco), se descubre la estepa ucraniana; mientras que Yo imposible, de Patricia Ortega (Venezuela/Colombia), se adentra en el tema de la intersexuaalidad; Yomeddine, de A.B. Shawky (Egipto) plantea otra historia de búsqueda de los orígenes; y finalmente Weldi, de Mohamed Ben Attia (Túnez/Bélgica/Francia) dibuja otra historia familiar.

La sección Punto de Encuentro incluirá además 16 cortometrajes, con diez que optan al premio al Mejor Cortometraje dotado con 3.000 euros; y otros seis que participan en La Noche del Corto Español, cinco de ellos a concurso, que optan a un único premio dotado con la misma cantidad económica.

Se trata de Cactus, Alberto Gastesi (Fuera de concurso); De repente la noche, de Cristina Bodelón e Ignacio de Vicente; Gusanos de seda, de Carlos Villafaina; Kafenio Kastello, de Miguel Ángel Jiménez; Tahrib, de Gerard Vidal, y Viudas, de María Guerra.

Completan la selección los cortometrajes 3 Anos Depois, de Marco Amaral (Portugal); Amor, Avenidas Novas, de Duarte Coimbra (Portugal); Callback, de Gerardo Moran (México); Circuit, de Delia Hess (Suiza); Fauve, de Jeremy Comte (Canadá); y III, de Marta Pajek (Polonia).

Y Le jour extraordinaire, de Joanna Lurie (Francia); Lunar-Orbit Rendezvous, de Mélanie Charbonneau (Canadá); Na zdrowie! (Bless You!), de Paulina Ziolkowska (Polonia), y Totul e foarte departe (Everything Is Far Away), de Emanuel Pârvu (Rumania).