El DocsBarcelona conservará el próximo año una parte de programación en línea

Joan González, director del festival de cine documental DocsBarcelona, que se inaugura mañana martes en la plataforma Filmin con la película "Letters from Masanjia", de Leon Lee, asegura que "después de este año la programación conservará una parte en línea", una opción que podrían seguir otros certámenes.

En una entrevista concedida a Efe, González señala que "este año será un festival con dos caras: como siempre, llevando películas a los espectadores, y como nunca, porque hasta ahora el festival era en su mayoría presencial, y ahora esas películas van a las casas de los espectadores".

La principal conclusión que extrae el director del festival de cine documental más veterano de España es que "no va a ser un plan B, sino una nueva manera de abordar el festival, con la seguridad de que en el futuro se incorporará el 'online".

Confinar el certamen por culpa de una pandemia no era algo programado por la dirección, pero eso no impide que afronte la experiencia de manera positiva: "Somos un equipo que trabaja en documentales y si no tuviéramos espíritu positivo, hace 24 años, cuando no había prácticamente nada de cine documental, no habríamos arrancado el festival".

Tirar adelante la experiencia cinematográfica en línea es, para González, "un estímulo para hacer un festival mejor y tener más público que nunca", si bien advierte que no es la primera vez que el DocsBarcelona está en línea: "La diferencia es que este año es toda la programación".

Proyectar la programación a través de la plataforma Filmin, como ya hizo la semana pasada otro festival barcelonés, el D'A, "permitirá llegar a lugares donde no había llegado hasta ahora, y a un público más amplio, puesto que se incorporan los subtítulos en castellano".

El DocsBarcelona mantiene el espíritu de siempre: "que haya un documental para cada tipo de espectador".

De la programación de este año, González subraya alguna propuesta "impactante" como "Vivos", del artista chino Ai Wei Wei, que retrata el dolor de la sociedad mexicana sobre los estudiantes que desaparecieron en un autobús mientras se dirigían a Ciudad de México para conmemorar la Masacre de Tlatelolco de 1968; o "Hi, A,I.", de Isa Willinger, que reflexiona sobre el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial.

También destaca "Winter Journey", de Anders Ostergaard, que descubre la existencia de la Jüdischer Kulturbund o Liga Cultural Judía, con la que, a principios de los años 30, el Ministerio de Propaganda nazi de Goebbels permitía que artistas judíos actuaran para público judío, protagonizada por Bruno Ganz en su última interpretación; o retratos más intimistas como los documentales dedicados al escultor Jaume Plensa o al pianista discapacitado Martín Perino.

El DocsBarcelona proyectará, según González, el 80% de los títulos programados, y sólo ha tenido que sacrificar algunas obras que no querían que se proyectaran en línea y otras que tenían compromisos con festivales.

La ausencia de invitados se suplirá con "algunos coloquios posteriores a las películas con sus directores, para mantener la filosofía del triángulo obra-director-espectador".

En cuanto al presupuesto, apenas ha habido una variación de un 10% a la baja y se sitúa en unos 400.000 euros.

Preguntado por el futuro del certamen, González se mantiene cauto -"veremos si el próximo año es en vivo, pero suponiendo que sí, el aprendizaje de esta edición será muy útil", señala- y ofrece un primer dato positivo que invita a la reflexión: "El DocsBarcelona tiene dos patas, los espectadores y las proyecciones, por un lado, y luego la industria".

En esta última vertiente, por ser en línea, el número de financiadores de nuevos proyectos que participa este año es un 45% más que en la última edición, lo que quiere decir -añade González- que "podremos utilizar esta herramienta para hacer posible que haya más películas financiadas a través del festival".

Jose Oliva