"Doctor Sleep" y "Last Christmas", terror y amor en los cines de EE.UU.

El cine de terror y de comedias románticas se verán las caras en la cartelera de EE.UU. en un fin de semana de polos opuestos con "Doctor Sleep" para los amantes de los sustos y la tensión, y con "Last Christmas" para quienes busquen un romance idílico en la gran pantalla.

Con Ewan McGregor como protagonista y Mike Flanagan como director ("Gerald's Game", 2017), "Doctor Sleep" es la secuela de la emblemática cinta de terror "The Shining" (1980) de Stanley Kubrick.

En esta nueva película, Danny Torrance, que era el niño de "The Shining", lucha ya como adulto contra su alcoholismo y sus traumas infantiles mientras trata de ayudar con sus poderes psíquicos a una joven que también tiene habilidades extraordinarias.

Emilia Clarke, que este año se despidió por todo lo alto de los fans de "Game of Thrones", cambia de registro completamente con "Last Christmas", una comedia romántica en la que cuenta con Henry Golding como pareja de baile.

Paul Feig ("Bridesmaids", 2011) dirige esta cinta sobre una joven (Clarke) con la vida patas arriba y que trabaja en una tienda de adornos navideños, donde acaba conociendo por casualidad a un hombre (Golding) que le cambiará la manera de ver las cosas.

Coincidiendo con que el lunes se celebra el Día de los Veteranos en EE.UU., "Midway" será la apuesta más adecuada para los seguidores del cine bélico.

De la mano del siempre espectacular Roland Emmerich ("Independence Day", 1996) y con un reparto en el que figuran Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Mandy Moore y Darren Criss, esta película se basa en la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos decisivos en el Pacífico de la II Guerra Mundial

Por último, John Cena se rodeó de Keegan-Michael Key y John Leguizamo para encabezar la comedia alocada "Playing With Fire", una cinta que dirigió Andy Fickman.

Centrada en un singular y particular grupo de bomberos, "Playing With Fire" cuenta cómo Jake Carson (Cena) se debe hacer cargo de tres niños mientras trata de no descuidar sus labores profesionales.