Dolly Parton anuncia una serie en Netflix basada en su música

La estrella de la música country Dolly Parton anunció hoy que la plataforma digital Netflix emitirá en 2019 una serie basada en sus canciones.

"Como cantautora siempre he disfrutado contando historias a través de mi música. Estoy encantada de dar vida a algunas de mis canciones favoritas con Netflix. Esperamos que nuestra serie inspire y entretenga a familias y amigos de todas las generaciones", señaló hoy en un comunicado de prensa Dolly Parton.

La serie, que por ahora no tiene título, contará con la producción de Warner Bross y de Dixie Pixie Productions, compañía de de Parton.

Este proyecto para la pequeña pantalla estará compuesta por ocho episodios, cada uno de los cuales estará inspirado en un tema de la cantante.

La artista aparecerá en algunos de esos capítulos, aunque no se ha detallado cuál será su papel frente a las cámaras.

Muy conocida por canciones como "Jolene" o "Coat of Many Colors", Parton también ha desarrollado una notable carrera interpretativa gracias a cintas como "Nine to Five" (1980) o Magnoliasde acero (1989).