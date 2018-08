Dominic Monaghan, nuevo fichaje de "Star Wars" para su novena entrega

El actor Dominic Monaghan, conocido por la serie "Lost" y por la trilogía de "The Lord of the Rings", se incorporará al elenco del episodio IX de "Star Wars", todavía sin título oficial, informó hoy el medio especializado Deadline.

"'La galaxia muy, muy lejana' ha tenido casi la misma influencia que la galaxia en la que vivo, así que estoy encantado de estar involucrado", dijo el actor haciendo un juego de palabras con los famosos créditos de apertura de las cintas de "Star Wars".

Monaghan se reunirá así con J.J. Abrams, director de la nueva entrega de la saga galáctica y que fue uno de los creadores y productores de "Lost".

Además de por su papel de Charlie Pace en "Lost", el actor es conocido principalmente por su interpretación del hobbit Merry en la trilogía cinematográfica de "The Lord of the Rings", del realizador Peter Jackson y que adaptó a la gran pantalla las novelas de fantasía de J.R.R. Tolkien.

Por el momento no se sabe qué personaje interpretará Monaghan en "Star Wars".

La novena entrega de la saga concluirá la tercera trilogía de "Star Wars", que comenzó con "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), dirigida por Abrams; y continuó con "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" (2017), con Rian Johnson tras las cámaras.

Este noveno capítulo iba a ser dirigido originalmente por Colin Trevorrow, realizador de "Jurassic World" (2015), pero diferencias creativas con Lucasfilm llevaron al estudio a apostar finalmente por el regreso de Abrams a la silla de director.

Abrams es también coautor del guión junto a Chris Terrio ("Argo", 2012).

En el reparto confirmado de esta nueva entrega de "Star Wars" figuran Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Óscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (la hija de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels, Keri Russell y Billy Dee Williams.

Además, Lucasfilm anunció a finales de julio que Carrie Fisher, que falleció en 2016 a los 60 años, aparecerá de manera póstuma en esta película interpretando a Leia por medio de metraje rodado para "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" que no llegó a ser usado.

La cinta, cuyo rodaje ya está en marcha en Londres, llegará a los cines en diciembre de 2019.