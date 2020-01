'Dreambeach' ficha a Alesso y anuncia regreso de Deep Dish como dúo

El festival de música electrónica 'Dreambeach Villaricos', que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), ha anunciado este martes el fichaje para la próxima edición del artista sueco Alesso y el regreso del "legendario dúo de sonido underground" Deep Dish, disuelto en 2006.

Según ha trasladado en una nota la organización, Alesso (61 en el ránking Top100 de la revista británica DJ Mag) ha sido una "insistente petición de los dreamers en los últimos años".

"Virtuoso pianista y productor, ha crecido como artista bajo la tutela de su compatriota Sebastian Ingrosso, de Swedish House Mafia", ha indicado.

Alesso es autor de "himnos emblemáticos de la música dance comercial" como 'If I lose myself' (con OneRepublic) y 'Something just like this'. Ha acompañado como telonero a Madonna en giras y su "distintivo sonido Progressive House ha triunfado en citas punteras" como Coachella, EDC, Ultra y Tomorrowland.

Por su parte, Deep Dish es un dueto originario de Washington (EEUU) que "influyó decisivamente en la definición de la electrónica underground en los 90 y 2000".

Su álbum 'Junk Science' los lanzó a la fama y durante casi una década fueron los productores y remezcladores "más perseguidos por artistas de la talla" de The Rolling Stones, Pet Shop Boys, Tina Turner, Michael Jackson o Eminem.

El dúo ha elegido Almería como escenario de una de sus "escasas y exclusivísimas" reapariciones.

Por otro lado, la organización ha pronosticado que podría superarse la marca de asistentes del año pasado y ha indicado que en verano de 2019 "bailaron" en 'Dreambeach' un total de 160.000 personas.