Dreambeach suma a DJ Snake y otras once "estrellas" a su cartel de 2020

El festival de música electrónica 'Dreambeach Villaricos', que se celebrará del 5 al 9 de agosto en Cuevas del Almanzora (Almería), ha anunciado hoy que DJ Snake y otras once "estrellas de los estilos más demandados" se suman al cartel de su edición de 2020.

"El 'deejay' francés es un inagotable genio creador de 'hits' de baile en los que fusiona electrónica, ritmos tropicales y sonidos urbanos. Suyo es el himno generacional 'Turn down for what' (2013), incluido esta semana en el cuadro de honor de los 100 videoclips más vistos esta década en YouTube", han explicado en una nota los organizadores del festival.

Han precisado que también portan su sello éxitos recientes como 'Taki Taki', que "lleva un año sonando en las radios del mundo" con las voces de Selena Gómez y Ozuna, y 'Loco contigo', colaborando con J Balvin.

Este año, DJ Snake ha publicado su segundo álbum, 'Carte Blanche', 17 temas polivalentes y colaboraciones de lujo como Sean Paul, Majid Jordan, Zomboy, Ozuna, ZHU, Offset o Cardi B.

Con la confirmación de DJ Snake, Dreambeach se "saca la espinita" de la cancelación en 2019, ya que el pasado marzo, tres días después de anunciarlo como cabeza de cartel, se anuló su intervención tras constatar que le sería imposible llegar a tiempo a Almería desde otro concierto en Francia.

El artista galo compartirá escenario con otras estrellas ya confirmadas, como Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Alison Wonderland, Brennan Heart o Shaquille O'Neal -actuando bajo su alias musical DJ Diesel-, que fue anunciado la pasada semana en la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

DJ Snake es uno de los doce artistas revelados para la octava edición de la cita, entre ellos el "residente de Tomorrowland" Yves V; DJ Nano, "el 'deejay' español más querido"; Gunz for Hire, el dúo holandés compuesto por Adaro and Ran-D; el francés I Hate Models, la ibicenca Anna Tur, el productor madrileño Óscar L, el belga Cellini, y el clásico de la escena 'underground' portuguesa Dub Tiger.

También se suman los raperos SFDK y Rels B, y el disyóquey brasileño S.P.Y.