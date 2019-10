El Drogas: "Estamos sacando la parte Abascal más por la boca que por el orto"

En su ambicioso quinto disco como El Drogas, apartado hace mucho tiempo de Barricada o Txarrena, Enrique Villarreal se pone acústico, poético, canalla y, cómo no, corrosivo, sobre todo cuando la emprende contra la Europa "que cierra puertas" y en la que asoma una extrema derecha que contamina todo y a todos.

"Está en el 'brexit', en EE.UU. y aquí con su resurgimiento como tal. Pero también en la propia izquierda, ya sea en el PSOE, Más País o Podemos. Incluso en mí o en ti, porque estamos dejando salir la parte (Santiago) Abascal más por la boca que por donde tiene que salir, que es el orto", denuncia, en alusión al líder del partido de extrema derecha Vox.

Para este artista de largo recorrido y pocas medias tintas, extrema derecha significa "egoísmo, ignorancia y miedo, el que nos produce ese desconocimiento ante lo que le sucede al otro, que ahora mismo es hasta el vecino", una reflexión impresa en temas nuevos de denuncia como "Mientras arte tu país (Europa callada)".

Forma parte de uno de los cinco discos que conforman su obra más ambiciosa. "A Warner, para convencerles, les dije que iba a ser un desastre, porque si ya lo es sacar un CD, que queda muerto en dos meses, sacar cinco iba a ser la hostia. Y también les dije que el título iba a ser conciso", bromea.

Porque el nombre del álbum, extraído de un verso de Leopoldo María Panero, es el más largo de su carrera: "Solo quiero brujas en esta noche sin compañía", que se publicó este pasado viernes, 4 de octubre.

"Yo soy más de Zugarramurdi que de musas, por eso prefiero llamarlas brujas y por el concepto de mujer fuerte e independiente que tiene que estar dentro de cada uno", cuenta Villarreal (Pamplona, 1959), que se ha rodeado de voces femeninas como la de Nina, de Morgan.

Para él, no se trata solo de "reconocimiento del espacio al que todas tienen derecho en igualdad de condiciones". "También porque a los hombres nos hace falta dejar que salga nuestra parte de mujer. Ganaríamos el copón", insiste.

Cinco años y medio ha tardado en elaborar un proyecto en el que cada disco fue desarrollado en orden cronológico, con el único nexo común de su timbre sulfúrico, unas veces "Acústico" (disco 1), otras "Oxidado" y crítico (disco 2), "Canalla y de bullanga" (disco 3, en homenaje al rock y el tango argentino, a la cultura sudamericana en general) y finalmente "Fundido" (disco 4) y "Equivocado" (disco 5).

"Cuando me atascaba en alguno, me ponía con canciones de otro rollo que me daban oxígeno, con garabatos que han terminado conformando este quinto disco, que es un cajón desastre", explica ante un proyecto difícil sobre todo en el segundo disco por sus "melodías incómodas" para él, o en el cuarto, con una voz tan rota que "no podía cantar tres temas seguidos".

¿Y por qué en este formato de quíntuple disco, en tiempos de escuchas efímeras? "Porque sueltos no habrían tenido la misma entidad y porque no busco llegar ya al público de manera masiva, solo cuidar a los míos, a los que me vienen siguiendo desde hace tiempo", se justifica ante un álbum que suma 42 canciones a todo su de por sí amplio bagaje.

"No me preocupa en exceso repetirme. Hay quien me dice que el tercer disco es el que más les recuerda a Barricada, o que es el segundo. A quien tienen que recordar es al Drogas, que es el que ha pasado por todas las etapas y las ha disfrutado", sentencia.

De momento acompaña en su multitudinaria gira de despedida a otros roqueros legendarios, La Polla Records, que el próximo viernes 11 de octubre recalan en el WiZink Center de Madrid.

Después, junto a sus inseparables músicos Bridi Duque, Txus Maraví y Eugenio Aristu "Flako", emprenderá una doble gira propia. A partir del 22 de noviembre, con arranque en Barcelona, desgranará en 19 conciertos por toda España los tres primeros discos de este magno álbum y, a partir de finales de 2020, reiniciará contenido y escenografía para ocuparse de los dos siguientes.

Javier Herrero