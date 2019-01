Dulce Pontes: "El público español me conoce mejor que el portugués"

Dulce Pontes, figura prominente de la música lusa, "fadista los lunes y viernes" y ávida buscadora de nuevos territorios el resto del tiempo, arranca hoy una gira de conmemoración de 30 años de carrera y vanguardia. Lo hace en España, no por casualidad.

"Madrid fue la primera ciudad donde canté fuera de Portugal y no se me va de la memoria cómo me recibió, con ese cariño increíble. Eso se te queda para siempre y mi relación se volvió muy estrecha. Quizás este público me conoce mejor que el de Portugal, donde nadie me ha llamado siquiera para hablar sobre este aniversario", expone a Efe la cantante.

Lo cuenta en una charla en la capital española, donde hoy actúa como figura central de Inverfest 2019, bregando por que no se cuele ninguna palabra en italiano en su discurso, contagiado por los últimos días que ha pasado de gira con su amigo y aliado Ennio Morricone.

"Me da mucho orgullo que me considere como lo hace y que me tenga ese cariño y ese respeto. Para mí es el último de los grandes compositores vivos", señala.

Junto a él facturó "Focus" (2003), álbum que llegó a vender más de 800.000 copias en todo el mundo, dentro de una carrera en la que se ha codeado con figuras tan importantes como Cesária Évora, José Carreras, Caetano Veloso o Marisa Monte, entre otros.

"A lo largo de estos 30 años hubo momentos de desencanto, muchos, pero siempre he renacido. Lo que me ha hecho seguir siempre ha sido la música en sí misma, las posibilidades de renovarme y de crear. También el público, porque sin ellos no se hace nada", cuenta.

Para Pontes (Montijo, 1969) todo comenzó en el teatro y en televisión, haciendo comedia musical, y "con un anuncio en un periódico". En 1991 ganó el festival nacional de música de su país con su canción "Lusitana Paixão", que la llevó a representar a Portugal en el Festival de Eurovisión y a obtener un meritorio octavo lugar.

A pesar de ello, las puertas de las discográficas no se abrieron de par en par para ella y hubo de esperar hasta su segundo disco, "Lágrimas" (1993), para conocer el éxito, gracias especialmente a su versión del clásico "Cançao do mar", por la que sigue sintiendo "el mismo cariño" que la primera vez que la escuchó, a los 7 años y en la voz del brasileño Agostinho dos Santos.

Pontes, que se dice "fadista solo los lunes y viernes", nunca centró su carrera en este género y pronto empezó a variar su estilo para hibridar esta tradición musical con las de otras latitudes, como la música búlgara o la árabe, una búsqueda que le ha dificultado aún más cada paso en su trayectoria.

"Cuando determinadas fórmulas resultan, siempre hay esa presión de las discográficas para no arriesgar, pero para mí hacer algo porque está de moda sería una falta de respeto. Es una cuestión de principios y de ética", asevera.

Tardó ocho años en lanzar su último disco, "Peregrinaçao" (2017), un álbum doble en portugués y en español en el que se internó en la cultura argentina, la música clásica y en temas de raíz, como la flamenca "La leyenda del tiempo", de Camarón de la Isla.

"Antes decía que solo iba a grabar en portugués, pero no creo que pudiese hacer flamenco puro y duro. No sabría cómo, porque no tengo esa escuela. Es como el fado: o se tiene o no se tiene", indica.

Por su afán de experimentación, a ella se la considera una renovadora de este género.

"No sé si hay esa renovación. Fado siempre es fado, punto. Se pueden añadir cosas, pero si no está el alma... No soy purista, pero escucho muchas veces balada acompañadas de guitarras portuguesas y cantadas con melismas fadísticos, pero no son fados", opina al respecto.

¿Tardará otros 8 años en lanzar nuevos temas? "Discos físicos se venden muy poquitos ahora y siempre he dado prioridad a los directos, aparte de que soy yo la que tiene que financiar todo lo que tiene que ver con las grabaciones. Cualquier decisión que vaya a tomar a ese respecto hay que pensarla con calma para adaptarse a los nuevos tiempos", anticipa.

Eso no impedirá, continúa, que los conciertos de esta gira de 30 aniversario no vayan a convertirse en un cruce de "pasado, presente y futuro" en el que dejará atisbar clásicos y algo de material inédito, junto a una nutrida banda de músicos de la que forma parte el guitarrista español Daniel Casares.

Javier Herrero.