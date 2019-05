Duyos, a toda vela con su primera colección crucero

La estética de los años 40, su cuidada factura y las siluetas depuradas en los diseños de noche construyen la primera colección crucero del diseñador Juan Duyos, que se ha inspirado en la serie, "Alta Mar", para poner rumbo al verano.

En un escenario preparado para la ocasión en el Teatro Gran Maestre de Madrid, con imágenes del mar de fondo y boleros como "Besame mucho" o "Quizás, quizás" las modelos fueron desfilando con la cadencia que marcaban prendas confeccionadas con puntadas precisas y patrones impecables.

"Es una colección que pone un ojo en el pasado mirando muy de cerca el presente", explica el diseñador a Efe, mostrando antes del desfile, unos diseños basados en la serie de Netflix, que protagoniza Jon Kortajarena, Ivana Baquero y Alejandra Onieva.

"Me llamaron y me encantó la propuesta. No pude decir que no porque se adapta mucho a mi estilo", comenta el creador. "Alta Mar" es una serie de misterio ambientada en los años 40 que se desarrolla en un maravilloso transatlántico en el que los pasajeros viajan de Europa a América en busca de un futuro mejor.

Recreando la historia de los protagonistas, Duyos reactualiza, en veinte salidas, los uniformes del personal del barco con trajes de chaqueta en "tweed", y el vestuario de las protagonistas, donde aplica los tonos pastel, como el rosa palo, el verde agua o el azul, sobre faldas plisadas o pantalones de pata de elefante, cómodos, elegantes, con cintura alta que sujeta con un cinturón.

Piezas en tonos lisos, aunque no faltan otras con estampado floral extragrande para contrastar; además de enormes lazos en cuello y cintura, un complemento añadido a telas drapeadas, en lamé o seda, creaciones en las que Duyos ha tenido muy en cuenta los recuerdos de sus abuelos para redefinir las siluetas.

Puntadas precisas que dibujan siluetas vaporosas, pero también ceñidas en vestidos de noche, con cortes sugerentes que dejan al descubierto parte de la cintura. "Siluetas que recuerdan el periodo de entre guerras, también con 'pailletes' y drapeados", señala Duyos.

"Se trata de una colección más comercial, diferente a las que habitualmente presento sobre la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid", indica el diseñador madrileño, quien asegura que la llamada de la plataforma de entretenimiento ha precipitado "la idea de lanzar esta colección crucero, una colección entre colecciones".

Un proyecto que se adapta como un guante a "mi estética porque la serie tiene una factura de vestuario y decorado impecable", y reconoce que es un "orgullo" que hayan pensado en él para adentrar la ficción en la moda.

"Sigo poniendo toda la pasión en cada cosa que hago. Continúo sintiendo la presión de la pasarela en cada colección, una sensación que me mantiene vivo", concluye Duyos.