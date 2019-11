Dwayne Johnson interpretará al luchador Mark Kerr de UFC en una película

Dwayne Johnson, una de las estrellas de Hollywood más dispuesta a encadenar proyecto tras proyecto prácticamente sin descanso, anunció hoy que protagonizará y producirá una película sobre el luchador Mark Kerr de UFC, informaron medios estadounidenses.

Johnson, que comenzó su carrera profesional en la lucha libre antes de pasarse a la interpretación, desveló este nuevo proyecto en una rueda de prensa en el Madison Square Garden de Nueva York antes de que se celebre este sábado un evento de la UFC en el que el combate entre Jorge Masvidal y Nate Díaz es el mayor atractivo.

"La historia de Mark Kerr es increíble", aseguró Johnson.

"Como todos nosotros, y muchos de estos luchadores, peleó contra los demonios de la adicción, de la salud mental, de huir, de la presión de luchar delante de 50.000 personas y de lo que eso le hace a alguien. Aquí tenemos a un tipo que pasó por todo eso, tocó fondo, pero lo mejor de Mark Kerr es que (...) se levantó y quiso ser un poco mejor mañana de lo que era hoy", añadió.

Johnson, en lo que parece que será su primer papel dramático tras un largo historial de comedias en la gran pantalla, producirá esta cinta con su compañía Seven Bucks Productions y sus socios habituales Dany García, Hiram García y Beau Flynn.

El actor también aseguró que Kerr estará involucrado en el proyecto de alguna forma.

Johnson participó este año con un pequeño papel en la película "indie" "Fighting with My Family", que encabezó Florence Pugh; y protagonizó junto a Jason Statham la cinta de acción "Hobbs & Shaw", que fue el primer filme derivado ("spin-off") de la saga "Fast & Furious".

La mexicana Eiza González también formó parte de esta película de "Fast & Furious" que recaudó en todo el mundo 759 millones de dólares.

Antes de que acabe el año, Johnson estrenará "Jumanji: The Next Level", que es la secuela de "Jumanji: Welcome to the Jungle" (2017) y en donde se reencontrará con Kevin Hart, Karen Gillan y Jack Black.

Por último, Johnson presentará el año que viene, de la mano de Emily Blunt, la cinta de aventuras de Disney "Jungle Cruise", que ha dirigido el español Jaume Collet-Serra.