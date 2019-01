El drama de la migración a EEUU protagoniza un vídeo de Spike Lee para The Killers

El drama de la migración a EE.UU., representado a través de las ya célebres caravanas de hondureños, protagonizan el videoclip dirigido por Spike Lee para la canción "Land of the free" que The Killers lanzó hoy como crítica al gobierno de Donald Trump.

"Allí junto a la frontera / van a levantar un muro / de cemento y barras de acero / lo suficientemente alto para mantener sus sucias manos fuera de nuestras esperanzas y sueños / de gente que quiere precisamente lo mismo que nosotros queremos / en el país de los libres", canta la banda estadounidense en la parte final del tema.

Grabada en sus estudios Battle Born de Las Vegas (EE.UU), bajo la producción de Jacknife Lee, la canción cuenta con voces góspel como coro para aumentar su naturaleza de "sentido lamento, inspirado por acontecimientos actuales y tragedias acaecidas" en el país, señala un comunicado de Universal Music.

The Killers otorgó a Spike Lee "completo control creativo" sobre el videoclip, que se filmó durante un par de semanas a finales de 2018, desplazándose a la frontera con México para captar escenas de familias migrantes intentando llegar a la supuesta "tierra de la libertad", como reza el título de la canción.

"Land of the free" constituye el primer tema inédito de The Killers desde el lanzamiento en 2017 de "Wonderful wonderful", su quinto álbum de estudio.