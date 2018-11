Juan Echanove y Ricardo Gómez llevan a Mark Rothko al Teatro Español

Mark Rothko, uno de los grandes representantes del expresionismo abstracto protagoniza "Rojo", el mayor éxito teatral del dramaturgo John Logan, que llega el jueves al Teatro Español bajo la dirección de Juan Echanove, que también interpreta a ese pintor al que considera "despreciable" en lo personal y "descomunal" en lo artístico.

Galardonada con seis premios Tony, "Rojo" pone el foco en el que fue el mayor reto profesional del artista estadounidense: Pintar una serie de murales que decorarían el glamuroso restaurante Four Seasons, de Nueva York, un hecho que le llevará a la decadencia y en el que se vuelve crucial la figura de su joven ayudante, Ken, interpretado por el actor Ricardo Gómez.

"Rothko es un tipo bipolar, alcohólico, malvado, maltratador; es un hombre en continuo sufrimiento que por fin encuentra a un asistente que le planta cara y que no va a estar dispuesto a dejarse pisotear por él", ha señalado Echanove (Madrid, 1961) durante la rueda de prensa en la que ha presentado esa obra que ha sido representada en numerosos países, desde Chile hasta Japón.

El montaje, que en España ya ha sido estrenado en Valladolid, en Coruña y en Bilbao, se basa en documentación real del artista para lograr un retrato de Rothko en el que queda plasmada su visión del arte, de la vida y de la muerte.

"No somos capaces de no acometer esta función desde donde creemos que hay que acometerla, que no es otro terreno que el de la verdad. Si no tuviéramos una cercanía con esa verdad emocional, que quema y abrasa, no podríamos hacerla", ha añadido el director de la obra.

Todo lo que ocurre en el "interior" de esos dos personajes también se representa en el escenario a través de cinco cuadros de gran formato, que simulan ser los cinco murales del encargo de Rothko.

"Hay tensión generacional, hay tensión pictórica, pero, sobre todo, la función habla sobre el arte. Utiliza la pintura para poner sobre la mesa una cuestión vital, una cuestión de lo que empieza y de lo que acaba, de las complicaciones que Rothko se encuentra para ser, para existir y para evolucionar", ha señalado Gómez.

No hay ningún dato en la biografía de Rothko, explican los actores, que lleve a pensar que ese asistente existió realmente, pero apuntan que el pintor tuvo muchos ayudantes y que, por su complicado temperamento, "le duraban poco".

"Me parece despreciable Rothko en lo personal, pero artísticamente me parece descomunal. A veces personajes con los que no tengo nada que ver en lo humano me proporcionan una plataforma para interpretar como no hay otros", asegura el director de la obra, que ha ensalzado en distintas ocasiones el trabajo interpretativo de su compañero de escena, a quien considera un actor "sensible como pocos".

Para Gómez trabajar al lado de Echanove, con el que coincidió en la serie "Cuéntame", le ha dado mucha tranquilidad: "Es como tener la mano de un amigo".