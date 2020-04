Ed Helms: "Todos estamos buscando algo de esperanza a lo que agarrarnos"

Fotograma cedido por Netflix que muestra al actor Ed Helms (d) mientras actúa en una escena de "Coffee & Kareem". Quizá no sea una estrella de relumbrón, pero muy pocos cómicos tienen el currículum de Ed Helms, genial en "The Office" o "The Hangover" y que, a punto de presentar "Coffee & Kareem" en Netflix, dijo a Efe que las comedias pueden servir de "distracción" en un tiempo escaso de motivos para sonreír. EFE