El argentino Edgardo Cozarinsky gana el V Premio de Cuento Gabriel García Márquez

El escritor argentino Edgardo Cozarinsky ganó hoy el V Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que se falló en Bogotá, con su obra "En el último trago nos vamos", publicado por la editorial Tusquets.

El jurado consideró que la obra ganadora "es, sobre todo, un libro escrito con un gran oficio narrativo, con raíces profundas en una antigua tradición literaria y de una notable solidez intelectual".

"Entre sus temas están la identidad existencial, la vejez y la infidelidad de los recuerdos, todos elaborados por Cozarinsky de una manera singular, otorgándoles una dimensión literaria solvente y necesaria", agrega el acta del jurado.

De este modo, Cozarinsky, de 79 años, se impuso a los otros cuatro finalistas: los también argentinos Pablo Colacrai y Santiago Craig, la chilena Constanza Gutiérrez y el colombiano Andrés Mauricio Muñoz.

"Como todos ustedes se imaginan estoy muy contento y no había preparado nada para decir, como buen argentino me toca 'guitarrear'. El nombre de García Márquez es algo que me toca muy profundamente. Lo que escribo no tiene nada qué ver con la obra de Gabriel García Márquez pero tiene un papel importante en mi vida", manifestó Cozarinsky al recibir el premio en el Teatro Colón de Bogotá.

El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez es el galardón más importante de este género literario en lengua castellana y es convocado anualmente desde hace cinco años por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia.

El galardón fue creado para estimular el género del cuento, uno de los preferidos del Nobel de Literatura colombiano, fallecido en abril de 2014.

"Tenía 20 años y empezaba periodismo y en ese momento leí 'Relato de un náufrago' (del autor colombiano) y me iluminó. Esto parte del periodismo y llega a ser literatura", agregó.

El ganador recibió un premio en metálico de 100.000 dólares (87.200 euros) y su libro circulará por las 1.500 bibliotecas públicas de Colombia, mientras que los cuatro finalistas recibieron un estímulo de 3.000 dólares (2.618 euros).

El jurado encargado de fallar el premio lo integraron los escritores y académicos Alberto Manguel (Argentina-Canadá), Piedad Bonnett (Colombia), Diamela Eltit (Chile) y Élmer Mendoza (México).

En el acta, el jurado destacó además que los cuentos de Cozarinsky "describen mundos diversos en los cuales los protagonistas resultan ser fantasmas o, al menos, fantasmagóricos".

"Los escenarios van de la geografía argentina hasta los de Europa del Este y Asia, todos arraigados en el imaginario de Cozarinsky", agregó el acta.