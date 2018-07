Editors e Izal cierran un Low Festival de récord y sin incidentes

El Low Festival de Benidorm ha cumplido su décimo aniversario con un rotundo éxito de público, artistas y organización. Tres días de buena música, de muchos miles de asistentes y de ningún incidente destacable pese a la gran concentración de personas.

Los organizadores colgaron el sábado el cartel de "sold out" y el domingo se quedaron muy cerca. Aunque aún faltan algunos días para que las cifras sean oficiales, es fácil adivinar que el evento benidormense puede haber vuelto a batir récord de asistencia y seguramente de impacto económico en la ciudad.

Durante estos tres días la música no ha dado tregua. Si el viernes el protagonismo se lo llevaron Iván Ferreiro y los franceses de Phoenix, el sábado el epicentro del festival estuvo en el gran directo de Biffy Clyro y el show de The Chemical Brothers, mientras que el domingo Izal y Editors han echado el resto para que el nivel no bajase.

A primera hora el histórico Santiago Auserón -exlíder de Radio Futura y Juan Perro- acompañado de los mallorquines Sexy Sadie, deleitaba a los incondicionales que se acercaron al escenario principal.

No faltaron algunos de sus míticos temas, como "Annabel Lee", "Escuela de calor", "Veneno en la piel", "La negra flor" o "La estatua del jardín botánico" coreados casi de forma impulsiva por los fans, y es que Auserón sigue teniendo un enorme tirón.

En ese escenario tomaron el testigo los madrileños de Izal, que volvían al certamen dos años después, mucho más consolidados y convertidos -si no lo estaban entonces-en uno de los grandes nombres del panorama musical nacional.

El público, impaciente, estaba entregado desde antes incluso de su aparición. Abrieron su actuación con "Autoterapia", "Ruido blanco" y "Copacabana" y el éxtasis llegó con "La mujer de verde" casi al cierre.

Nada más finalizar Izal, en el escenario Ron Matusalem, pasadas las once y media de la noche, se daba cita uno de los grupos festivaleros por excelencia y que cuentan con legiones de seguidores, Niños Mutantes.

La banda granadina, un icono del pop independiente nacional, hizo un repaso a "Diez&Medio", su último trabajo mezclado con canciones que se han convertido en himnos para los fieles.

A las doce y media de la noche llegó el turno de uno de los grupos más esperados; la banda Editors, que compartía con Izal lo más atractivo del cartel del día.

Los de Birmingham, liderados por Tom Smith, hacen un indie puro y radical que les ha llevado a ser comparados con Echo and the Bunnymen, The Cure e incluso The Smiths en alguna etapa de su trayectoria.

No defraudaron. Tom Smith y los suyos se volcaron en un concierto que quedará en la mente de muchos gracias a temas como "Cold" -que dio inicio al show- para continuar con "Hallelujah" y temas de su trabajo "Violence".

La noche, sin embargo, no terminó aquí. El sonido fresco y canalla de los noruegos Kakkmaddafakka, la electrónica alegre de los belgas Vive la Fête, el folk rock español de La M.O.D.A. o las versiones de clásicos de las Chillers aún estaban ahí para los que quisieran echar el cierre un poco antes de que el sol asomase por el horizonte de la playa de Levante.