Eduard Fernández querría una exhumación de Franco "sin más espectacularidad"

El actor catalán Eduard Fernández ha señalado este miércoles que le gustaría que la exhumación de los restos de Francisco Franco se hiciera de una manera "natural, sin más espectacularidad y sin ir contra nadie. Me parece lógico y normal en una democracia", ha dicho.

El actor, protagonista de "Mientras dure la guerra", la cinta sobre la Guerra Civil de Alejandro Amenábar que se presentó hace unos días en el Festival de San Sebastián, se refería así a la decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde al traslado de los restos dictador del Valle de los Caídos al cementerio de El Pardo.

"Me parece bien que Franco no esté en un sitio de 'homenaje' y que no esté con sus víctimas", ha señalado Fernández en una entrevista con Efe realizada con motivo de la presentación en la Sección Oficial del Zinemaldia de la cinta "La hija de un ladrón", donde trabaja con su hija Greta.

El dos veces ganador del Goya considera que este hecho no cierra una etapa en la historia de España "pero sí es un 'algo' que se acaba".

"Creo que se ha cerrado poco esa etapa, en la Transición se hizo lo que se pudo y a lo mejor -añade el protagonista de "El hombre de las mil caras" (2016)- 40 años después se puede hacer una 'reTransición' y cerrar heridas, hablar de las cosas con la naturalidad de la distancia".

Así mismo ha considerado "lo normal" que los restos de Franco "descansen con su familia".