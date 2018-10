Teddy Bautista: "Es incompatible dirigir la SGAE y estar condenado"

Dos días antes de que un total de 18.970 socios decidan el futuro de la SGAE, Eduardo Bautista, candidato a presidirla e investigado en el caso SAGA por apropiación indebida, afirma que sería "incompatible" dirigir la entidad y "estar condenado", pero de no ser así "reinventará" la entidad en un año.

Pero Bautista ha matizado que pensar que va a ser presidente de la SGAE es "ir demasiado deprisa" ya que por ahora solo se considera "un candidato que tiene la suerte de despertar cierto interés", ha expresado hoy en una rueda de prensa quien estuvo durante 34 años al frente de la entidad de gestión y presidió su Consejo de Dirección entre 1995 y 2011.

Año éste en el que fue detenido por la Guardia Civil en el Palacio de Longoria en el marco de la operación Saga, donde está acusado de apropiación indebida, delito por el que el fiscal pidió una condena de siete años, aunque aún no hay fecha de juicio.

En este sentido, Bautista, considera que si sale elegido como presidente y el sistema judicial "acelera" la fecha de la vista oral del juicio -y se celebra durante el próximo año- "abandonará" sus responsabilidades.

Porque un año es el tiempo que se plantea, tras "respetar" un periodo de siete años de "silencio", para "reinventar" esta casa con propuestas como la de "crear un equipo profesional e independiente" y "volver a repensar que la SGAE es una empresa".

"No hace falta refundar una organización cuando tiene más de 100 años, lo que hace falta es analizar qué aspectos son más débiles y actuar sobre ellos (...) No es una gesta lo que me propongo con mis propuestas, es volver a poner en valor unos activos y unas capacidades que, si no todas, si el 95% están en la organización".

Animado a presentarse a estas elecciones por más de "un centenar de autores", entre los que están Alejandro Sanz, Bautista ha lamentado durante su comparecencia que se hayan retirado 15 candidaturas de autores -entre los que están Álvaro Urquijo o Kiko Veneno- por considerar ilegales estas elecciones al no haberse permitido el voto electrónico.

"Es una pena y lo digo desde mi punto de vista personal porque varios de ellos son amigos apreciados y me hubiera gustado que hubieran estado sentados en esta mesa porque representan una sensibilidad y en esta casa siempre han convivido las distintas sensibilidades y disciplinas", ha aclarado.

Será el viernes cuando los 75 candidatos sean votados por los socios para ocupar los 39 puestos de la junta directiva de la SGAE, un entidad cuyo electorado está distribuido en cuatro colegios.

El de Gran Derecho (compositores y artistas), que elegirán a 16 miembros; Pequeño Derecho (compositores y letristas de música), otros 16; Audiovisual (directores, realizadores, guionistas y compositores audiovisuales), a 9 y el de Editores (editores musicales), a 8 representantes. Entre éstos se encuentran Arcángel, Josemi Carmona, Ramón Arcusa, Teo Cardalda o Inma Serrano.

Los nombres de los que finalmente el viernes sean elegidos se conocerán al día siguiente, el sábado 27, y tras su proclamación, serán ellos los que, previsiblemente en la primera quincena de noviembre, elijan al nuevo presidente de su Consejo de Dirección.

Además de la mesa electoral central de la sede de la SGAE en el Palacio de Longoria en Madrid, habrá mesas en Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago de Compostela, donde los socios podrán votar entre las 10:00 y las 20:00 horas.

En estas elecciones pueden votar todos los socios de la SGAE (autores, editores y herederos) que tengan derecho a voto social, votos profesionales temporales o votos profesionales permanentes (18.970 de los 124.040 socios directos de la entidad).