Eduardo Navarrete presenta su colección de baño de manera virtual

El diseñador Eduardo Navarrete ha presentado su colección de baño "Casino Navarrete" a través de un desfile virtual en YouTube.

El que fuera alumno aventajado de la primera edición del "talent" "Maestros de la Costura", Eduardo Navarrete, ha presentado, con su habitual desparpajo, su nueva colección de baño para el verano 2020.

"Dadas las circunstancias y como no podemos presentar un superdesfile, lo que tenía clarísimo es que no me iba a quedar sin presentar la colección", ha manifestado el diseñador alicantino en la red social, en la que ha contado con cinco modelos que han ido mostrando sus diseños mientras el creador detallaba estampados y cortes.

"Casino Navarrete’ era el nombre de la última colección que Navarrete presentó en la edición de enero de la pasarela Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, nombre que traslada también a su colección para el verano para hombre y mujer.

Las prendas siguen la línea de la colección Casino Navarrete, donde destaca el estampado "Vice" en tejido en licra para baño, que "recoge y estiliza" la silueta, explica Navarrete, para conseguir una prenda "cómoda" que se adapte a cualquier silueta.

El original "desfile" se celebró en casa de cada uno de los modelos, que presentaron bañadores y bikinis, kimonos, bañador tipo slim, bañador tipo bermuda y camisetas de tirantes, una singular presentación en la que el diseñador, como en otras ocasiones, también ejerció de modelo.

"Las bermudas son la novedad de este año, un diseño que nos habían solicitado los chicos", comenta Navarrete, que también dijo que ha realizado una campaña de mascarillas en colaboración con El Corte Inglés, que se "distribuyen gratuitamente".

"Cada año vamos mejorando en patrones y en tejidos" con licras que no pierdan el color, ha resaltado el diseñador.