Eduardo Soutullo gana el Premio Composición Aeos-Fundación BBVA

El compositor Eduardo Soutullo se ha alzado hoy con el Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA, dotado con 18.000 euros, por su obra "Alen", un "homenaje" al monumento megalítico gallego de "Porta do Alen", la puerta al más allá.

Así lo ha explicado el músico según declaraciones facilitadas por la Fundación BBVA y para quien este premio constituye una doble satisfacción, "obtener un reconocimiento" al que se había presentado "varias veces" y "reencontrarse" con algunas orquestas con las que había perdido el contacto.

Soutullo se refiere al hecho de que este premio no solo tiene dotación económica, sino que ofrece al ganador la posibilidad de que sus obras sean interpretadas por las orquestas asociadas a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

"Ocurre con relativa frecuencia que una vez que una orquesta programa a un autor contemporáneo pasas a la lista de espera y este premio te vuelve a incluir en los conciertos de las orquestas de toda España. Con la Orquesta Nacional de Catalunya, por ejemplo, no había estado desde 2005, cuando gané el Premio Ciutat de Tarragona", expresa este músico nacido en Bilbao (1968) pero criado en Galicia.

Según Soutullo, la obra es un homenaje a un monumento megalítico de Galicia, la Porta do Alen, la puerta al más allá, que según la tradición "había que atravesar para acceder a la otra dimensión".

"Al traducir ese paso a música -explica- he seguido un proceso bastante libre que me ha permitido acercarme a las técnicas de composición que he estado aplicando en los últimos veinte años. Estoy seguro de que el público que ha seguido mi obra reconocerá ese estilo cuando la escuche en concierto".

"Alen" ha sido seleccionada entre 54 partituras que concurrieron al premio, la cifra más alta registrada en la historia del certamen, según la Fundación BBVA.

En palabras de Baldur Brönimann, director titular de la Orquesta de Casa da Música en Oporto y presidente del jurado, lo que ha "impresionado, de esta partitura es "cómo trata el sonido orquestal al acercarse a un sitio de culto celta que se pensaba era la puerta al más allá".

"Eduardo transforma este puente entre nuestra realidad y el más allá en sonido de una manera muy sutil, con sonoridades que a veces están entre el ruido y la nota, utilizando técnicas extendidas, microtonos…, y en lo que claramente es una búsqueda de un lenguaje propio", añade.

En la actualidad, Soutullo se encuentra en Roma, donde es compositor residente en la Real Academia de España.