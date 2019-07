La nueva película de Edward James Olmos clausurará el Festival de Cine Latino

La última película del cineasta Edward James Olmos, "The Devil Has A Name", se estrenará en la clausura de Los Ángeles Latino International Film Festival (LALIFF), el evento cinematográfico conocido anteriormente como el Festival Internacional de Cine Latino en Los Ángeles.

Olmos, que fue nominado en 1989 al Óscar a mejor actor por su papel en "Stand and Deliver", presentará en primicia el 4 de agosto su largometraje, precisamente en el festival que él mismo ayudó a fundar, informó este miércoles la organización del evento en un comunicado

La película narra la historia de un granjero viudo y sin dinero, Fred Stern, que descubre una razón de ser en su vida cuando se entera de que una petrolera multinacional ha estado contaminando el agua que bebe. Pero cuando sus esfuerzos de buscar justicia empiezan a afectar su vida personal, Fred tendrá que encontrar una manera de evitar que arruinen su granja, a su familia y a sus sueños.

"Inspirada en hechos reales que empezaron años atrás y continúan hoy -indicó el festival-, 'The Devil Has A Name' deja en evidencia la cultura de avaricia que envenena a las corporaciones en Estados Unidos y llega a los mares"

Kate Bosworth , Haley Joel Osment, Martin Sheen, Alfred Molina, Pablo Shreiber y el propio Olmos protagonizan el largometraje.

"El señor Olmos ha dirigido una película provocativa y poderosa que resalta unos de los problemas ambientales más importantes que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, con una actuación extraordinaria de todo el elenco,"explicó Rafael Agustín, director ejecutivo de LALIFF.

Por otra parte, el festival latino también añadió a su programación la "premiere" de la futura serie de Amazon Prime Video, "Undone", dirigida por Hisko Hulsing, sobre una joven, interpretada por Rosa Salazar, que debe descubrir ciertas cosas de su pasado para resolver la misteriosa muerte de su padre.

Con 15 cintas (10 de ellas con mujeres como directoras) y 17 cortometrajes en su programación de este año, que también incluye otras actividades paralelas, LALIFF tendrá lugar del 31 de julio al 4 de agosto en el TCL Chinese Theatre, un icónico cine situado en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.