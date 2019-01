Egipto intenta impedir emisión de entrevista a Al Sisi, según medios en EE.UU.

La Embajada de Egipto en EE.UU. intentó impedir la emisión de una entrevista al presidente de ese país, Abdelfatah al Sisi, con la cadena CBS en la que habla de la cooperación militar con Israel, dijeron hoy medios locales.

En el programa "60 Minutos", Al Sisi se refirió a la cooperación entre militares egipcios e Israel contra terroristas en el norte del Sinaí y a las denuncias sobre presos políticos en su país, entre otros temas, reseñó CBS en su web, que promociona el espacio como "La entrevista que el Gobierno de Egipto no quiere en la TV".

Según la cadena, la Embajada de Egipto se comunicó con el equipo de "60 Minutos" poco después del diálogo con el presidente para decir que la entrevista no podía salir al aire, pero CBS mantuvo la decisión de transmitirla este domingo.

"Es correcto (...) tenemos un amplia gama de cooperación con los israelíes", afirmó Al Sisi al ser consultado por el entrevistador si la colaboración entre ambos países es más cercana que nunca.

Al referirse al hecho, el diario The New York Times señaló que en febrero de 2018 reveló que aviones no tripulados, helicópteros y aviones israelíes habían llevado a cabo durante más de dos años alrededor de 100 ataques aéreos contra yihadistas en Egipto, con la aprobación de Al Sisi.

En la entrevista, agrega CBS, el gobernante descartó que haya presos políticos en Egipto.

"No sé de dónde sacan esa cifra", respondió al ser interrogado sobre las denuncias de la organización Human Rights Watch de que en ese país hay más de 60.000 políticos presos.

"Siempre que hay una minoría tratando de imponer su ideología extremista tenemos que intervenir independientemente de sus números", agregó Al Sisi, quien subrayó que "no hay presos políticos en Egipto".

También fue consultado sobre las muertes ocurridas en la represión violenta de unas manifestaciones islamistas en 2013, que causaron entre 600 y 900 personas muertas, dependiendo de la fuente.

Ese año, miles de personas se concentraron durante más de un mes para protestar por el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en el golpe de Estado del 3 de julio de 2013, que llevó al poder a Al Sisi.

"Hubo miles de personas armadas en la sentada durante más de 40 días. Intentamos todos los medios pacíficos para dispersarlos", argumentó.