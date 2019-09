Elejalde y López, satisfechos con el estreno de "Mientras dure la guerra"

Tras el estreno en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de "Mientras dure la guerra", la última película de Alejandro Amenábar, dos de sus protagonistas, Karra Elejalde y Patricia López Arnaiz, expresaron su satisfacción por la acogida del filme en la muestra.

Elejalde y López, que se encuentran en la ciudad canadiense junto con Amenábar para realizar el estreno mundial de la cinta en la que se narran los últimos meses de la vida del escritor Miguel de Unamuno y el inicio de la Guerra Civil española, declararon a Efe que ahora estaban deseando estrenarla en España.

Patricia López, que encarna a María, una de las hijas de Unamuno con la que el escritor convivió en Salamanca en 1936, reconoció en una entrevista a Efe en el primer pase del público "había nervios en el ambiente" y que ella "personalmente (estaba) con mucha ilusión. Es como un pequeño parto".

"Con ganas también de estrenarla ya en España que es donde creo que vamos a notar más el movimiento y el recibimiento aunque ya ha habido críticas aquí que han sido muy buenas. Estamos muy contentos todos. Yo me emocioné muchísimo al volverla a ver. Es la segunda vez que la veo y me pegué una llorera de pánico", añadió.

Por su parte, Karra Elejalde, que lleva el peso de la película al interpretar a Unamuno, señaló: "Yo la vi por tercera vez, la sala estaba llena y además había muy buen ambiente. Yo no sabía que en Toronto había tanta persona hispano-parlante, no sólo españoles".

"Había gente de Venezuela, gallegos que vivían aquí desde los años 60. Y durante el pase había gente que se reía. Notabas que había mucha gente que conocía la idiosincrasia de lo que había sido la contienda España tan particular y tanto nuestro país. Fue muy bonito", dijo.

Sobre su interpretación de Unamuno, Elejalde explicó que se documentó a través de lo que sus coetáneos decían de él.

"Me interesó mucho saber lo que la gente de aquella época decía de él. Que era un tipo muy soberbio, muy pagado de sí mismo, muy agrio, muy áspero de carácter, un tío que no daba su brazo a torcer, un hombre que no en vano hacía un año había sido candidato a los Nobel", declaró.

"Él era un hombre que daba muchos bandazos, pero porque consideraba, y yo estoy de acuerdo con él, lo que hoy en día somos el ser humano lo hemos conseguido por el procedimiento de ensayo y error. Así que él contestaba con cada hecho con que la vida le increpaba de un modo directo", añadió Elejalde.

Por su parte, López explicó que ante la escasa documentación que existe sobre María de Unamuno Lizárraga, imaginó su personaje a través de la personalidad del padre.

"De lo poquito que pude encontrar de ella de documentación que es principalmente una noticia de 1983 de su muerte que apareció en El País hablando de ella. Es una nota pequeñita y hace alusión a su carácter, afortunadamente, y esa fue una pequeña pista. Hablaban de ella como la que se parecía al padre", explicó López.

"Ella en la historia tiene un objetivo a nivel narrativo que es azuzar al padre y sabiendo que ese tenía que ser el objetivo, pues trabajé con la información de cómo era el padre, sabiendo que era parecida al padre", continuó.

Sobre las lecciones que se pueden extraer de lo ocurrido en España hace 80 años y la situación política actual en el país, Elejalde es claro sobre sus conclusiones.

"Hemos cambiado muy poco. Somos un país un poquito que nos falta un hervor", declara.

"Y creo que la gente tendrá que hacer esta reflexión de qué, cómo y quiénes éramos para decir bueno, ahora, visto esto, y visto que vivimos en una situación en la que no hemos evolucionado tampoco mucho, en España, qué, quiénes y cómo queremos acabar siendo", continúa.

"Creo que puede llegar a ser una película que ayude a entender que chico tenemos que entender de otra manera de relacionarnos, de convivir", terminó señalando el actor de Vitoria.