Elena Andrada dice que "Staff Only" le supuso también un "viaje iniciático"

La actriz española Elena Andrada aún flota de emoción e incertidumbre tras asumir el papel protagonista de la película "Staff Only", su debut en la gran pantalla y que, al igual que a la joven que encarna, le supuso un viaje iniciático y de descubrimiento personal.

Previo a la proyección de la cinta dirigida por su compatriota Neus Ballús, dentro de la programación del festival no competitivo GEMS 2019 que se celebra en Miami, Andrada señaló a Efe que desde que le comunicaron que era la elegida para encarnar a Marta, se mantiene en una especie de estado de "shock".

Nacida en Barcelona hace 20 años, la joven intérprete se sometió a un largo proceso de casting, donde participaron más de 1.000 candidatos y al que le siguió un taller de actuación con los preseleccionados.

"El mundo artístico ni me lo planteaba porque lo veía tan inaccesible", confesó Andrada durante una charla en el Tower Theatre y sede del GEMS 2019, ubicado en el barrio de la Pequeña Habana, el mismo espacio donde ella presentará "Staff Only" el domingo.

"Ha sido la mejor experiencia de mi vida", agrega sobre su participación en esta cinta, estrenada en la sección Panorama de la ultima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín y cuya acción transcurre en Senegal.

"Staff Only" cuenta la historia de Marta, una joven de 17 años que pasa las vacaciones de Navidad en el citado país africano, donde conocerá al senegalés Khouma, algo mayor que ella y que trabaja en el hotel filmando las excursiones de los turistas.

También durante este viaje Marta conoce a Aissatou, una chica que limpia habitaciones y que la llevará a introducirse en el mundo de los trabajadores del establecimiento.

"La película habla de la dificultad de lograr relaciones reales y verdaderas con personas que están muy alejadas de ti, con un 'background' muy distinto al tuyo", manifestó la intérprete.

Destacó que, para Marta, el viaje supone un descubrimiento personal, ya que "se da cuenta que sus acciones tienen consecuencias y un poco de cómo funciona el mundo", todo esto en medio de la relación que la joven mantiene con su padre divorciado, a quien encarna el actor Sergi López.

Según dijo la directora también catalana en una anterior entrevista con Efe, "Staff Only" es "la vuelta de Marta a los brazos de la familia, al amor incondicional de la familia, a conocer de nuevo a su padre, a verlo como no lo había visto nunca".

Muy profesional, "alguien que te lo pone fácil desde el principio", y al mismo tiempo cercano y dispuesto a ayudar, así define Andrada al actor catalán, de quien escuchó recomendaciones y sugerencias sobre este oficio "complicado" y "difícil" a lo largo de seis semanas de rodaje en Senegal.

Actualmente estudiante de Humanidades en la universidad, y bailarina de danza contemporánea de forma esporádica, la joven no tiene del todo claro su futuro, si bien volver a actuar es una posibilidad abierta, pero a la vez no quiere abandonar sus estudios universitarios.

El rodaje de la película le ha enseñado "cosas que en la universidad no hubiera aprendido" y le ha permitido interactuar con el mundo adulto desde una diferente perspectiva, reconoce.

"Pregunto mucho, me gusta conectar con la gente, visitar sitios nuevos. Me gusta mucho la inmersión cultural", señala la joven, que no descarta escribir, dirigir y liderar proyectos audiovisuales en el futuro.

Anteriormente proyectada en el Festival de Málaga y con su estreno comercial previsto en salas de España a fines de este mes, "Staff Only" es uno de los 18 largometrajes que forman parte de la programación de GEMS 2019.

Esta fiesta del séptimo arte es organizada por la universidad Miami Dade College (MDC) y significa un adelanto de lo que se verá en el Miami Film Festival de 2020.

"Dolor y gloria", el más reciente largometraje del cineasta español Pedro Almodóvar, fue el encargado de inaugurar este festival no competitivo, mientras que "Parasite", del surcoreano Bong Joon-ho, bajará el telón el domingo.

Lorenzo Castro E.