Elisabeth Moss no pasa desapercibida en el estreno de "The Invisible Man"

Elisabeth Moss, la protagonista de "The Invisible Man", estuvo hoy muy lejos de pasar desapercibida, al contrario que su enemigo en esta película, y brilló en el estreno de esta cinta con un vestido morado metálico en claro contraste con su melena rubia.

Moss fue la gran estrella sobre la alfombra roja de la "premiere" de "The Invisible Man", que tuvo lugar hoy en el emblemático TCL Chinese Theatre de Los Ángeles.

A este cine -situado en el corazón del Paseo de la Fama de Hollywood- acudieron, además de Moss, actores del elenco de "The Invisible Man" como Aldis Hodge, Storm Reid, Michael Dorman y Oliver Jackson-Cohen.

Al frente de la delegación se situaron Jason Blum, probablemente el productor de terror y suspense más influyente de Hollywood en la actualidad, y Leigh Whannell, director y guionista de esta nueva adaptación de la novela de H.G. Wells.

"The Invisible Man", que desembarcará en la gran pantalla este fin de semana, da un nuevo giro a esta clásica historia de terror y parte del suicidio de un esposo abusador (Oliver Jackson-Cohen) después de que su mujer (Elisabeth Moss) le abandone.

Sin embargo, todo parece una estratagema y la mujer comenzará a percibir, poco a poco, inquietantes indicios de que hay alguien invisible que acecha sus pasos.

La novela de H.G. Wells ha llegado en numerosas ocasiones al cine aunque la más conocida de todas ellas es "The Invisible Man" (1933), que dirigió James Whale con Claude Rains como protagonista y que forma parte del legendario canon de terror que elaboró el estudio Universal en los años 30.

Muy conocida sobre todo por su éxito en la televisión con las series "Mad Men" y "The Handmaid's Tale", Elisabeth Moss ha tratado de hacerse hueco en el cine reciente con cintas como "Us" o "The Kitchen" (ambas de 2019).

Este año, al margen de "The Invisible Man", tiene previsto estrenar las películas "Shirley" de Josephine Decker, y "The French Dispatch" de Wes Anderson.