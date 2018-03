Elisabeth Moss se incorpora a la película sobre la mafia "The Kitchen"

La actriz estadounidense Elisabeth Moss, muy popular por las series "The Handmaid's Tale" y "Mad Men", compondrá junto a Melissa McCarthy y Tiffany Haddish el triángulo femenino protagonista de la película sobre la mafia "The Kitchen", informó hoy The Hollywood Reporter.

Este largometraje adaptará a la gran pantalla el cómic "The Kitchen" de Ollie Masters y Ming Doyle en el que, tras la detención de varios mafiosos irlandeses en el Nueva York de la década de 1970, sus mujeres se encargan de tomar las riendas del negocio criminal.

Andrea Berloff, una de las guionistas de "Straight Outta Compton" (2015), debutará como directora con esta película que está previsto que se estrene en septiembre de 2019.

Moss (Los Ángeles, 1982) fue una de las grandes sensaciones del año pasado en la televisión gracias a su papel protagonista en la serie distópica "The Handmaid's Tale", una producción de Hulu para la pequeña pantalla inspirada en la novela homónima de la escritora canadiense Margaret Atwood.

"The Handmaid's Tale" se llevó el Globo de Oro y el Emmy a la mejor serie dramática, mientras que Moss se alzó, en las mismas galas, con los reconocimientos a la mejor actriz de un drama televisivo.

Moss alcanzó notoriedad por la serie sobre el mundo de la publicidad "Mad Men" y en mayo estrenará la película "The Seagull", basada en la obra teatral "La gaviota" del escritor ruso Anton Chejov y en la que estará acompañada por Saoirse Ronan y Annette Bening.