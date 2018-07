Elle Fanning protagoniza "Mary Shelley", que se estrena mañana en España

La actriz Elle Fanning protagoniza la película "Mary Shelley", dirigida por Haifaa Al-Mansour, centrada en la figura de la escritora británica que creó "Frankenstein", y que se estrena mañana en salas de toda España, según informa Filmax.

La cinta narra la relación entre el poeta romántico Percy Bysshe Shelley, al que da vida Douglas Booth, y la joven Mary Wollstonecraft Godwin, interpretada por Fanning.

Para Hiafaa Al-Mansour, que hace unos días visitó Barcelona y que fue la primera mujer en dirigir una película en su país, Arabia Saudí, Shelley fue "una pionera, tan importante como la criatura que creó".

A su juicio, mientras el monstruo de Frankenstein es una criatura que se ha convertido en un icono mundial, una gran mayoría de las personas desconoce que su creadora fue una joven de apenas 18 años, con una relación tempestuosa con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley.

"Si la novela la hubiera escrito un hombre ya mayor, todos sabríamos su nombre. Gracias a Dios -dice Al-Mansour- las cosas están cambiando en la lucha por la igualdad", una cuestión que incluso en su país también se está modificando y "hoy se percibe una especie de alegría en la calle, con gente que baila, y hay mujeres con ropa de más colores, porque antes todas iban de negro".

En la envolvente "Mary Shelley" se narra la peripecia vital de la autora de "Frankenstein o el moderno Prometeo" y su relación con su marido, su progenitor, o su hermana, coincidiendo con la publicación de la novela hace 200 años.

La película se rodó en Irlanda, Luxemburgo y Francia y también muestra los altibajos de la relación entre la escritora y el poeta, especialmente, durante su estancia en la casa de Lord Byron en Ginebra, donde Mary concibió la idea de Frankenstein, cuando, como un juego, se propuso a todos los invitados de la casa escribir una historia de fantasmas.

Hiafaa Al-Mansour no ha escondido que cuando recibió el guión y la propuesta de dirigir el filme se extrañó porque se trata de una historia muy inglesa y ella proviene de Arabia Saudí, pero enseguida conectó con el personaje de Shelley "y fui capaz de entender su dolor, me identifiqué con ella, en una historia que también es moderna y actual".

No obvia que se enfrentó con algunos retos, en una película que dura dos horas, "pero acabé centrándome en mostrar el paralelismo que existe entre la vida de Shelley y el libro que escribió, con la creación de un monstruo al final, después de lo que supuso para ella la pérdida de un hijo, la tormentosa relación con Percy o con su padre".

A la vez, la directora quiere demostrar cómo su experiencia directa como mujer fue determinante a la hora de concebir la novela, en Suiza, en un encuentro en el que, entre otros, se encontraba Lord Byron.

Hija de una mujer que murió a los diez días de nacer ella, Shelley creció pensando en su madre, feminista avanzada a su tiempo, aunque se la criticaba por su vida disoluta por las relaciones que mantenía con los hombres.

"Mary Shelley" está protagonizada por Elle Fanning ("Somewhere", "Maléfica", "Super8"), Douglas Booth ("Orgullo+Prejucio+Zombies"; "Noé") y Bel Powley ("The diary of a teenage girl", "Detour", "Carrie Pilby").