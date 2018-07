Elvis Costello cancela su gira tras operarse de un "cáncer agresivo"

El músico, cantante y compositor británico Elvis Costello se ha visto obligado a cancelar los seis últimos conciertos de su gira europea para superar un "cáncer agresivo". Así lo ha anunciado en su página web y cuenta personal de Twitter.

Costello, cuyo nombre real es Declan Patrick MacManus, se ha sometido a una cirugía para eliminar "un pequeño pero muy agresivo cáncer maligno que podía ser derrotado con una sola operación".

