Emily Blunt y Ethan Hawke, entre los "olvidados" de las nominaciones al Óscar

La actriz Emily Blunt y el actor Ethan Hawke son algunos de los artistas "olvidados" en las nominaciones para la 91 edición de los Óscar, que anunció hoy la Academia de Hollywood.

La británica Emily Blunt tuvo un 2018 de ensueño pero hoy no ha podido lograr la nominación como mejor actriz protagonista ("El regreso de Mary Poppins") ni como mejor intérprete de reparto ("Un lugar tranquilo").

Otra estrella de Hollywood que partía con opciones hoy como Ethan Hawke tampoco fue nominado al mejor actor por su interpretación en "El reverendo (First Reformed)".

Bradley Cooper fue uno de los nombres destacados hoy, ya que su película "Ha nacido una estrella" consiguió ocho candidaturas y tres de ellas fueron para él (mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor).

Sin embargo, Cooper no se pudo colar en la categoría de mejor director de los Óscar con la que es su primera cinta tras las cámaras.

Tampoco entraron en este apartado otros aspirantes de renombre como Barry Jenkins ("El blues de Beale Street") o Peter Farrelly ("Green Book").

Timothée Chalamet, que fue nominado el año pasado a mejor actor por "Call Me By Your Name", se quedó hoy con la miel en los labios al no ser nombrado candidato a mejor intérprete de reparto por "Beautiful Boy".

Claire Foy, aplaudida por su rol en "First Man", no entró tampoco en la lista de aspirantes a mejor actriz secundaria.

También hubo ausencias notables en la categoría de mejor película en lengua extranjera, donde la surcoreana "Burning", que aparecía en muchas quinielas, se quedó fuera de las nominadas.

Y "Crazy Rich Asians", que fue un sorprendente éxito de comedia romántica con un elenco formado completamente por artistas de origen asiático, no logró hoy ninguna mención de la Academia.

En el lado contrario, el de las sorpresas en positivo, el aclamado cineasta Spike Lee logró la primera nominación en su carrera al Óscar al mejor director por "Infiltrado en el KkKlan".

Lee, que también recibió hoy las candidaturas a mejor película y mejor guion adaptado, optó en el pasado a las estatuillas al mejor guion por "Haz lo que debas" (1989) y mejor documental por "Cuatro niñas" (1997).

Aunque nunca se ha llevado la estatuilla en la gala, Lee sí recibió en 2015 un Óscar honorífico de la Academia por su trayectoria.

Y dos estrellas de Hollywood que nunca se han hecho con la estatuilla tratarán de llevarse el Óscar este año tras numerosas decepciones: Glenn Close, que logró hoy su séptima nominación y optará a mejor actriz por "La buena esposa"; y Amy Adams, que intentará ganar la distinción a mejor intérprete de reparto por "El vicio del poder" con la sexta candidatura de su carrera.

Mientras que el mexicano Alfonso Cuarón, gracias a "Roma", se convirtió hoy en la cuarta persona en la historia de los Óscar en recibir cuatro nominaciones en cuatro categorías diferentes por el mismo filme tras Warren Beatty ("El cielo puede esperar", 1978), Ethan Coen y Joel Coen (compartidas por "No es país para viejos", 2007).

La categoría de mejor dirección dejó una cal y otra de arena a favor de la diversidad: un polaco (Pawel Pawlikowski por "Cold War"), un griego (Yorgos Lanthimos por "La favorita") y un mexicano (Alfonso Cuarón por "Roma") serán candidatos, pero en la lista no hubo ninguna mujer nominada.

"Cold War" y "Roma" también fueron protagonistas, de manera conjunta, de otra anécdota: esta será la primera vez en los Óscar desde 1966 en la que dos cintas en blanco y negro competirán por el galardón a la mejor fotografía.

Por su parte, "Ha nacido una estrella", con ocho nominaciones, siguió la estela de las tres versiones anteriores de esta historia de fama y ambición (películas de 1937, 1954 y 1976) que también lograron diferentes candidaturas en los premios más importantes del cine.

Y, finalmente, "Black Panther" hizo historia al convertirse hoy en la primera cinta de superhéroes en lograr una nominación al Óscar a la mejor película.