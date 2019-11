Enciso propone una reflexión calmada sobre la "Longa noite" del franquismo

El cineasta Eloy Enciso ha presentado hoy en el Festival de Cine Europeo de Sevilla su segundo largometraje de ficción, "Longa noite", de la que en una entrevista con la Agencia EFE ha aclarado que "no he querido contar qué pasó sino cómo; es lo que me parece más importante para nuestro presente. Ver cómo ocurren las cosas porque si cogemos distancia, perdemos oportunidad de entender". EFE