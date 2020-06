"Encuéntrame", secuela nostálgica y melancólica de "Llámame por tu nombre"

Tras el éxito de "Llámame por tu nombre", André Aciman vuelven a unir a la pareja Oliver y Elio en su nueva novela "Encuéntrame", libro donde el amor, el deseo, los recuerdos y la felicidad son los ingredientes de esta secuela que "sorprenderá" a los lectores que "ansían saber más" de estos personajes.

Contra todo pronóstico, esta novela comienza y se centra (gran parte de ella) en Sami, el padre de Elio, ahora divorciado. Este viaja de Florencia a Roma para visitar a su hijo, quien se ha convertido en un talentoso pianista clásico. Un encuentro casual en el tren conduce a una relación que cambia la vida de Sami definitivamente.

Aciman (Alejandría, 1951) reconoce en una entrevista a EFE que tras "muchos años" intentando escribir esta secuela desde la voz de Elio o la de Oliver tuvo que "abandonar el proyecto" porque no le gustaba de ninguna manera, "era todo un auténtico desastre".

Años después de esos intentos fallidos, el escritor casualmente viajaba en un tren (de Florencia a Roma) y a su lado se sentó una chica joven con la que estuvo conversando todo el trayecto.

"En cuanto me bajé del tren y nos separamos comencé a escribir la novela, y no paré hasta terminarla. Ahí me di cuenta que estaba enfocando mal y que el protagonista de la primera parte tenía que ser el padre sí o sí", explica el alejandrino.

Así da comienzo de nuevo esa magia literaria de "Llámame por tu nombre", que continúa diez años después de donde terminó aquel romance estival.

Mientras el primer libro se caracteriza por las nuevas emociones, el primer amor y los sentimientos impulsados por la ilusión, en "Encuéntrame" destaca la melancolía, los recuerdos y la experiencia para tratar con un nuevo amor.

"El libro se baña en los recuerdos. Recuerdos que les dicen a los protagonistas que no tienen mucho tiempo por delante, por lo que tienen que lanzarse porque quizá les ocurra algo fantástico", reconoce. Sin embargo, añade, "no todos los momentos son tristes".

"Los personajes se dan cuenta de que la vida les ha ofrecido muchas cosas, pero a su vez llevan a la espalda una mochila de cosas que lamentan, cosas que pudieron hacer y no hicieron por miedo. Por ello -afirma-, el libro también señala que éste es el momento de capturar y aprovechar esas experiencias que no se hicieron".

"Encuéntrame", que en español edita Alfaguara, se divide en cuatro historias: Tempo, Cadencia, Capricho y Da capo. En cada una de ellas, como si de relatos independientes se tratara, cada personaje toma la palabra y describe cómo y qué siente años después.

Por esto, el autor señala (y advierte) a los lectores de que no es una segunda parte, si no más bien una secuela. "Es una historia nueva inspirada en los personajes de mi primer libro. Me interesaba el hecho de seguir su trayectoria años después, no continuar con aquel romance. Es un intento de encontrar la felicidad, pero, a su vez, pensando que ésta no es fácil de encontrar", señala Aciman.

Elio, que ahora tiene 32 años, se ha convertido en un pianista clásico de fama mundial y, está a punto de mudarse a París para seguir aprendiendo música y dar conciertos en grandes lugares. Oliver con 44 años ahora, es profesor en Nueva York y padre de familia, puede que vuelva a visitar Europa con sus hijos. Ambos han "evolucionado y madurado" años después.

En cuanto a la adaptación cinematográfica de esta secuela, el escritor exclama: "¡Claro que me encantaría!".

"Me gustó muchísimo la película que hizo Luca Guadagnino (ganadora del Óscar a mejor guion adaptado en 2017), pocos escritores pueden decir eso", comenta entre risas. Aunque, de momento, no sabe si se hará porque el director no se ha puesto en contacto con él.

"Seguro que ahora mismo está ocupadísimo y por eso no hemos tenido la oportunidad de hablar. De hecho, en el caso que se hiciera, me encantaría poder participar en el guion de la misma", concluye.

Silvia García Herráez