Enrique Iglesias lanzará un nuevo álbum de grandes éxitos

Enrique Iglesias presentará el 4 de octubre próximo el álbum "Grandes éxitos", en el que recopilará 16 de sus canciones más populares, entre ellas "Bailando" y "Hero", anunció este jueves el cantante español en su cuenta de Twitter.

Aunque el cantante pidió a sus seguidores en esta red social adivinar las canciones que incluirá en su disco recopilatorio, a cambio de un disco autografiado, su antigua discográfica, Universal Music Latino Entertainment, ya adelantó la lista de los 16 éxitos, entre las que se encuentran temas en inglés y en español.

Entre ellos están "Could I Have This Kiss Forever", con la fallecida cantante estadounidense Whitney Houston, "I Like It", que interpreta con el rapero cubanoestadounidense Pitbull, "Tonight (I'm Fuckin' You)" y "Be With You".

Iglesias, padre de los gemelos Lucy y Nicholas junto con la extenista Anna Kournikova, nacidos en diciembre de 2017, incluyó la versión en ambos idiomas de "Bailando", que hizo acompañado con Sean Paul, Descemer Bueno y Gente De Zona.

Se suman también a la lista de éxitos "Cuando me enamoro", en compañía del merenguero dominicano Juan Luis Guerra, "El perdedor", acompañado del baladista mexicano Marco Antonio Solís, y "Loco", con el intérprete de bachata Romeo Santos.

Otros de los temas son "Mentiroso", "Dónde estás corazón", "Escape" y dos canciones con el dúo puertorriqueño Wisin & Yandel: "Lloro por ti" y "No me digas que no".

Con este disco, destaca su discográfica, se demuestra la "gran versatilidad musical" del cantante madrileño, que se ha atrevido con diversos géneros, que van desde las baladas urbanas hasta la tradicional música pop.

En este álbum, Enrique Iglesias demuestra otro de sus grandes éxitos, el iniciar la actual moda de las colaboraciones de músicos pop con artistas urbanos como "Bailando", que ocupó el puesto número 1 en la lista Billboard Hot Latin Songs durante 41 semanas consecutivas.

A lo largo de su carrera, el ganador de media docena de premios Grammy y Latin Grammy ha actuado para más de 10 millones de personas, vendido más de 170 millones de copias de sus discos y sencillos y acumula más de 14.000 millones de visitas totales en todas las plataformas digitales.

El músico afincado en Miami ha publicado 10 discos de estudio, el último de los cuales es "Sex and Love" (2014), y a los que hay que sumar otros dos recopilatorios, "Enrique Iglesias: 95/08 Éxitos", con temas únicamente en español, y "Greatest Hits", con canciones en ambos idiomas.