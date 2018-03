Eric Lavaine, cineasta: "Tinder está cambiando la forma de relacionarnos"

La sociedad de consumo ha disparado el número de decisiones que un adulto toma cada día, desde ir a la compra a ver la tele o elegir pareja, pero hay personas incapaces de decidir. Con esta premisa el director francés Eric Lavaine ha construido la comedia romántica "Historias de una indecisa".

"Tinder (red social de contactos) está cambiando la forma de relacionarnos. La gente quiere resultados rápidos y simples. En cuanto hay una dificultad con tu pareja pasas rápido a otra cosa, pero hace falta tiempo para construir algo", ha señalado a Efe el director del filme.

El promedio diario de decisiones que un adulto toma es de 35.000, según cifras que han manejado los guionistas. "Antes no te planteabas qué comer sino si vas a comer o no, igual que por ejemplo siendo mujer no te planteabas qué hacer con tu vida, sino que eras ama de casa y punto", comenta.

"Historias de una indecisa" se estrena este viernes en España tras haber recaudado 3,8 millones de euros en Francia, un resultado más que aceptable, si bien no llega al alcanzado con sus anteriores películas, "Barbacoa de amigos" o "Vuelta a casa de mi madre".

Lavaine repite alianza con la protagonista de ésta última, Alexandra Lamy, para contar la historia de una mujer incapaz de tomar la más mínima decisión y que con más de 40 años sigue dependiendo del criterio de su padre (Lionnel Astier) y de sus amigas (Anne Marivin y Sabrina Ouazani).

La cosa se complica cuando, tras romper con su pareja, conoce a dos hombres igual de encantadores, interpretados por el británico Jamie Bamber y el francés Arnaud Ducret, y nadie puede elegir por ella.

Aunque en el guion inicial la protagonista era una veinteañera, Lavaine pensó que con el doble de edad la historia sería más interesante.

"Las protagonistas de las comedias románticas suelen ser niñas de 25 años muy monas, pero no todo el mundo tiene 20 años, y me parecía que la elección de un hombre para construir una relación es más importante con 40 que con 20 años y toda la vida por delante", opina Lavaine, que ha trabajado con otros dos guionistas, Laure Hennequart y Laurent Turner.

Lavaine no cree que haya una fórmula más aceptable que otras para las relaciones amorosas, aunque en países como España o Francia, con tradición católica, predomine cierta ética y moral.

"Yo estoy casado desde hace mas de 20 años y, cuando haces cenas con otras parejas y hay un divorciado, todo el mundo se preocupa por él, como si su situación fuera dramática, cuando quizá es más feliz que nosotros; en realidad, es una manera de reafimarse a sí mismos", reflexiona.

De cara al Día Internacional de la Mujer y la huelga convocada para mañana, Lavaine opina que es lógico que se hagan oír ciertas reivindicaciones, como que a igual trabajo igual salario, pero a la vez recuerda "el enorme progreso" que se ha logrado en cuestiones de igualdad en las últimas décadas.

"El problema es que se está mezclando todo a raíz del escándalo Weinstein y el acoso sexual", apunta, "no queremos terminar como en Estados Unidos y que una invitación a desayunar se convierta en acoso".

En el terreno del cine, recuerda, cada vez hay más directoras. "Aún no son suficientes, pero es significativo si lo comparas con los años 60 o 70; las cosas van poco a poco".